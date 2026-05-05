Зеленський і Фіцо домовилися про спільне урядове засідання

Дату й місце ще узгоджують дипломати.

Україна та Словаччина готують спільне урядове засідання, яке може відбутися у Києві або Братиславі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

За його словами, сторони домовилися підготувати засідання урядів двох країн до кінця червня.

Наразі дипломати узгоджують формат і місце проведення – розглядаються варіанти Києва або Братислави. У зустрічі візьмуть участь усі профільні міністри.

"Це важливо, бо це вже конкретні речі, співробітництво. Це хороший сигнал", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що йдеться про практичну співпрацю та конкретні домовленості між країнами.

Зазначимо, що у понеділок, 4 травня, Зеленський зустрівся з Фіцо: обговорили співпрацю та підтримку вступу України до ЄС.