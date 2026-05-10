Фіцо повідомив про контакт між Зеленським і путіним

Після поїздки до росії Фіцо озвучив путіну позицію Зеленського щодо переговорів.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час візиту до москви передав президенту рф Владіміру путіну повідомлення від президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав на Facebook-сторінці після поїздки до російської столиці.

За словами Фіцо, Зеленський нібито висловлював готовність до зустрічі з путіним у будь-якому форматі, про що він згадав під час попередніх контактів.

Водночас словацький прем’єр передав відповідь, яку, за його словами, озвучив путін, що якщо українська сторона зацікавлена в переговорах, ініціатива має виходити безпосередньо від президента України через телефонний контакт із російським лідером.

Фіцо також висловився на підтримку продовження режиму припинення вогню до 11 травня, заявивши, що це створює умови для дипломатії.

"Припинення вогню є абсолютно необхідним, щоб дати простір дипломатичним зусиллям, діалогу та переговорам, які в тисячу разів ефективніші за взаємне вбивство", – зазначив він.

Окремо прем’єр Словаччини наголосив, що виступає проти поглиблення розриву між ЄС і росією та зацікавлений у прагматичних і взаємовигідних відносинах із москвою.

Також раніше кремль заявив про готовність путіна до переговорів з Європою.