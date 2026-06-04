Рубіо анонсував новини щодо $400 млн військової допомоги Україні

Наразі це рішення проходить погодження.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "дуже скоро" з’являться новини щодо 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Про це Рубіо заявив під час засідання підкомітету Сенату США, передає Reuters.

За його словами, цю суму затвердив Конгрес, але її виділення затримуються в Міністерстві війни.

"Зараз це проходить міжвідомчу процедуру", – констатував Рубіо.

Нагадаємо, 23 травня двопартійна група американських сенаторів звернулася з листом до міністра оборони Піта Ґегсета із вимогою негайно розподілити 600 млн доларів безпекової допомоги Україні та союзникам у Східній Європі.