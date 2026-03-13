У США підтвердили загибель чотирьох військових після аварії літака-заправника над Іраком

У перші дні кампанії США втратили три винищувачі F-15 через помилковий "дружній вогонь" ППО Кувейту.

У ЗС США підтвердили загибель щонайменш чотирьох військовослужбовців внаслідок інциденту з літаком-заправником KC-135 над територією Іраку.

Про це йдеться у заяві Центрального командування США, яке координує бойові дії проти Ірану, пише The Guardian.

У CENTCOM повідомили, що нещасний випадок стався приблизно о 20 годині вечора 12 березня.

"Четверо з шести членів екіпажу на борту літака підтверджено загинули, рятувальна операція триває… Особи військовослужбовців не розкриватимуть до завершення 24 годин з того часу, коли поінформують їхніх близьких", – йдеться у заяві.

Обставини інциденту продовжують розслідувати.

Раніше у Центральному командуванні повідомили, що інцидент стався за участі двох літаків, другий безпечно приземлився. Також конкретизували, що йдеться про нещасний випадок, а не наслідки ворожого чи "дружнього" вогню.

З цими "небойовими" втратами підтверджена кількість загиблих американських військових в межах операції Epic Fury зросла до 11.

У перші дні кампанії США втратили три винищувачі F-15 через помилковий "дружній вогонь" ППО Кувейту, пілоти тоді вижили. Внаслідок ударів Ірану по американських об’єктах на Близькому Сході загинули семеро американських військовослужбовців.

У четвер, 12 березня, на заході Іраку розбився американський військовий літак-заправник Boeing KC-135 Stratotanker, який підтримував операцію армії США в Ірані.

2 березня в Центральному командуванні США повідомили про втрату трьох винищувачів F-15E Strike Eagles, які мали підтримувати операцію «Епічна лють» щодо Ірану. За словами військових, винищувачі були вражені «дружнім вогнем» кувейтської протиповітряної оборони. Усі шість членів екіпажу встигли катапультуватися. Вони перебувають у стабільному стані.

"Кувейт визнав цей інцидент і вдячний кувейтським силам оборони за зусилля та їхню підтримку в цій тривалій операції", — заявили в CENTCOM.