НАТО перехопило третю іранську ракету, що летіла до Туреччини
В ніч на 13 березня сили протиповітряної та протиракетної оборони НАТО перехопили ще одну балістичну ракету, запущену з Ірану в напрямку Туреччини.
Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини у заяві, оприлюдненій на платформі X (Twitter).
За даними відомства, ракету, що рухалася у бік турецької території, перехопили сили ППО Альянсу у східній частині Середземного моря.
У турецькому Міноборони зазначили, що планують провести консультації з іранською стороною, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.
Це вже третій подібний випадок від початку війни на Близькому Сході.
Минулого тижня одну з балістичних ракет, запущених Іраном у напрямку Туреччини, знищили з американського есмінця.
Ми також інформували, що днями у Туреччині розмістили систему Patriot для посилення протиповітряної оборони.