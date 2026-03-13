НАТО перехопило третю іранську ракету, що летіла до Туреччини

13 березня 2026, 15:32
НАТО перехопило третю іранську ракету, що летіла до Туреччини
Фото: з вільного доступу
Протиповітряна оборона Альянсу перехопила її у східній частині Середземного моря.

В ніч на 13 березня сили протиповітряної та протиракетної оборони НАТО перехопили ще одну балістичну ракету, запущену з Ірану в напрямку Туреччини.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини у заяві, оприлюдненій на платформі X (Twitter)

За даними відомства, ракету, що рухалася у бік турецької території, перехопили сили ППО Альянсу у східній частині Середземного моря.

У турецькому Міноборони зазначили, що планують провести консультації з іранською стороною, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.

Це вже третій подібний випадок від початку війни на Близькому Сході.

Минулого тижня одну з балістичних ракет, запущених Іраном у напрямку Туреччини, знищили з американського есмінця.

Ми також інформували, що днями у Туреччині розмістили систему Patriot для посилення протиповітряної оборони.

 

