Мерц розкритикував рішення США послабити санкції проти росії

13 березня 2026, 14:55
джерело DR
За його словами, кремль не повинен використовувати війну в Ірані для послаблення України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував рішення адміністрації Дональда Трампа тимчасово послабити санкції проти росії, щоб знизити ціни на нафту. За його словами, союзники хочуть переконатися, що росія "не використовуватиме війну в Ірані для послаблення України".

Про це пише Politico.

"Ми вважаємо, що це неправильно. Наразі існує проблема з ціною, але не з постачанням. І в цьому відношенні я хотів би знати, які ще фактори спонукали уряд США прийняти це рішення", — заявив він на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Штере.

У четвер ввечері США тимчасово скасували деякі з санкцій проти росії. Вашингтон дозволив постачання та продаж російської нафти, що застрягла в морі.

Мерц наголосив, що таке рішення стало для союзників несподіванкою. За його словами, він очікував, що Вашингтон може утриматися від таких кроків, оскільки інші члени G7 закликали Трампа не послаблювати тиск на москву.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта також висловив занепокоєння рішенням США послабити деякі санкції проти росії для збалансування світових цін на нафту.

Глава Євроради наголосив, що одностороннє рішення Вашингтона послабити санкції проти росії безпосередньо впливає на європейську безпеку.

Кошта нагадав, що економічний тиск на москву є вирішальним для того, щоб змусити її погодитися на серйозні переговори щодо завершення війни.

"Послаблення санкцій збільшує ресурси росії для ведення війни агресії проти України", – додав він.

СШАНімеччинанафтаДональд Трампсанкціі проти росіїФрідріх Мерц

