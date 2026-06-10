Україна випробувала дешевшу альтернативу ракетам Patriot – FT

Ракети будуть частиною системи протиповітряної оборони Freyja.

Український виробник зброї Fire Point випробував нову ракету класу "земля-повітря" FP-7.x, яка коштує значно менше за ракету системи Patriot та може вироблятись масово.

Про це співзасновник компанії Денис Штілерман розповів у інтерв'ю Financial Times.

За його словами, випробування були "досить успішними". Ракета призначена для протидії російським балістичним ракетам та безпілотникам, летить на висоті 25 км, як і Patriot, та коштує $700 тисяч проти $3,8 млн за ракету PAC-3.

Масове виробництво може розпочатися у серпні за умови отримання інфрачервоної головки самонаведення від німецької компанії Diehl Defence. З серпня компанія планує виробляти по три ракети на день, а повноцінна готовність очікується у 2027 році. "Завершення цього залежить від швидкості наших західних партнерів та того, коли вони почнуть рухатися", – заявив Штілерман.

Ракета FP-7.x стане частиною ширшої системи ППО під назвою Freyja. Решту системи, зокрема радари виявлення та націлювання і систему командування й управління, нададуть європейські партнери.

Штілерман зазначив, що постійні російські атаки та повільна заміна ракет PAC-2 та PAC-3 підірвали довіру до Patriot. Американська Lockheed Martin виробляє сотні ракет на рік, однак більша їх частина іде на заміну запасів, витрачених під час війни з Іраном.