Британська Daily Mail, на відміну від багатьох американських ЗМІ, які лише побіжно згадують імена знаменитостей, пов'язаних з Епштейном, пише, що нові оприлюднені документи розкривають моторошні масштаби кремлівської операції, яка давала москві важелі впливу на частину американського істеблішменту через мережу сексуального насильства та шантажу. У британській розвідці вважають, що педофіл Джеффрі Епштейн роками керував "найбільшою у світі операцією із застосування сексуальних пасток" в інтересах КДБ, залучаючи неповнолітніх дівчат і дорослих жінок для компрометації впливових політиків, бізнесменів та громадських діячів. Оприлюднений масив матеріалів налічує понад три мільйони документів, у яких є більш як 9600 згадок про москву та містяться дані про зустрічі Епштейна з путіним навіть після його засудження за злочини проти дітей. Ця шпигунська мережа перетворила жертв торгівлі людьми на інструмент геополітичного впливу, залишаючи по собі зруйновані життя та питання про те, хто саме з американської еліти досі перебуває під контролем кремля.

Засуджений за злочини сексуального характеру педофіл-фінансист після вироку неодноразово зустрічався з путіним, а російські дівчата прилітали, щоб зібрати компромат на всесвітньо відомих особистостей, пише Daily Mail. За словами джерел у розвідці, на які посилається Daily Mail, Джеффрі Епштейн керував "найбільшою в світі операцією з використання сексуальних пасток" в інтересах КДБ, добираючи жінок для своєї мережі впливових знайомств.

Оприлюднення понад трьох мільйонів нових документів, пов'язаних із покійним сексуальним злочинцем, підтверджує сенсаційні заяви високопоставлених посадовців у сфері безпеки: Епштейн працював на москву і, можливо, на Ізраїль, організовуючи зустрічі для деяких найвпливовіших чоловіків світу.

У файлах є 1056 документів, у яких згадується путін, і 9629 документів, де фігурує москва. Daily Mail пише, що Епштейн, схоже, навіть домігся зустрічі з путіним після свого засудження у 2008 році за вербування неповнолітньої для проституції.

Як пише Daily Mail, джерела стверджують, що це може пояснити, чому Епштейн вів надзвичайно розкішний спосіб життя, який не відповідав його доходам як фінансиста. Водночас документальних доказів, що безпосередньо пов'язують путіна і його шпигунів з незаконною діяльністю Епштейна, немає.

Джерела Daily Mail також стверджують, що, хоча американські спецслужби роками відстежували російські зв'язки Епштейна, їхні британські колеги були стривожені через його контакти з тодішнім принцем Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором.

У масиві документів є електронний лист, у якому стверджується, що Білл Гейтс попросив одного з радників Епштейна надати препарати для лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, після "сексу з російськими дівчатами". Цю інформацію Гейтс назвав "абсолютною неправдою".

Також у файлах є документ про те, що Епштейн запропонував познайомити Ендрю з красивою 26-річною росіянкою в серпні 2010 року – через два роки після свого засудження.

Американські розвідувальні експерти вважають, що Епштейн опинився у світі шпигунства завдяки діловим контактам з Робертом Максвеллом – зганьбленим медіамагнатом, який, як і Епштейн, помер за нез'ясованих обставин. Тіло Максвелла знайшли 1991 року в Атлантичному океані; за однією з версій він випав зі своєї яхти.

Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл.

Зображення з останнього оприлюднення файлів Епштейна.

Видання нагадує, що Епштейна знайшли повішеним у 2019 році, але його родичі вважають, що його вбили, щоб змусити мовчати.

Дочка Роберта Максвелла Гіслейн відбуває 20-річний термін ув'язнення за торгівлю неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації та інші злочини, пов'язані з її зв'язками з Епштейном, з яким вона познайомилася незабаром після смерті свого батька.

Джерела у розвідці стверджують, що Роберт Максвелл був російським агентом із 1970-х років, коли він брав участь в організації виїзду радянських євреїв до Ізраїлю за участю ізраїльської розвідки Моссад.

Натомість, за їхніми словами, Максвелл відмивав російські гроші на Заході за допомогою Епштейна.

Вони вважають, що фінансиста з Максвеллом і КДБ познайомив нафтовий магнат, який також працював на російську розвідку. Розслідування ділових операцій Роберта Максвелла виявило зв'язки не лише з КДБ і Моссадом, але й з МІ6.

Американські правоохоронні органи також вважають, що Епштейн мав давні зв'язки з російською організованою злочинністю, яка могла його шантажувати. Це могло б пояснити, чому Епштейн, здавалося, так легко завозив "дівчат" із росії.

Одне з джерел заявило: "Там є Ендрю, Білл Гейтс, Дональд Трамп, Білл Клінтон та інші, які опинилися в компрометуючій ситуації на острові, наповненому технологіями. Це найбільша у світі операція із застосування сексуальних пасток".

Усі згадані у документах відомі люди, зауважує Dailly Mail, заперечують будь-які правопорушення.

Гіслейн Максвелл з двома військовослужбовцями російської армії.

У одному з електронних листів, надісланому Епштейну 11 вересня 2011 року, невідома особа обговорює "зустріч із путіним" під час майбутньої поїздки до росії. Автор листа пише Епштейну: "Говорив з Ігорем. Він сказав, що коли ти востаннє був у Палм-Біч, ти розповів йому, що 16 вересня у тебе зустріч із путіним і що він може забронювати квиток у росію, щоб прилетіти за кілька днів до тебе".

Епштейн, імовірно, планував ще одну зустріч із путіним у 2014 році. У електронному листі до Епштейна японський підприємець Джої Іто пише педофілу, що інший американський мільярдер на ім'я Рейд Гофман, співзасновник LinkedIn, не зможе приєднатися.

"Привіт, Джеффрі, – пише Іто. – Мені не вдалося переконати Рейда змінити свій графік, щоб поїхати з тобою на зустріч із путіним". Невідомо, чи відбулася ця зустріч.

З наступного електронного листа, надісланого Іто, випливає, що зустріч була скасована після того, як 17 липня 2014 року російські війська збили пасажирський літак Malaysia Airlines над Україною, унаслідок чого загинули 298 осіб.

Через три дні Іто написав Епштейну: "Тепер, після авіакатастрофи, це погана ідея".

Медіамагнат Роберт Максвелл.

У іншому електронному листі, надісланому в листопаді 2010 року, Епштейн запитує адресата, чи потрібна йому російська віза, додаючи: "У мене є друг путіна, чи варто мені його запитати?"

Інші повідомлення свідчать, що Епштейн заявляв: він може надати кремлю цінну інформацію про Трампа напередодні саміту з путіним у Гельсінкі.

Daily Mail також згадує, що фінансист надіслав повідомлення Торбйорну Ягланду, тодішньому генеральному секретарю Ради Європи, запропонувавши передати путіну поради, як поводитися з президентом США. У листуванні в червні 2018 року Епштейн написав, що посол росії в ООН Віталій Чуркін "зрозумів Трампа після наших розмов". Він порадив Ягланду, колишньому прем'єр-міністру Норвегії, "запропонувати путіну, щоб Лавров отримав інформацію про розмову зі мною". Епштейн також сказав Ягланду, що Трамп "повинен отримати щось". Ягланд відповів, що він зустрінеться з помічником Лаврова наступного понеділка і передасть повідомлення.

Раніше того ж місяця Епштейн також надіслав повідомлення Стіву Беннону, союзнику Трампа, щоб повідомити йому, що Ягланд має зустрітися з путіним і Лавровим, а потім залишиться на ніч у його особняку в Парижі.

Епштейн і Гіслейн Максвелл.

Це листування, як зазначає Daily Mail, відбулося напередодні зустрічі Трампа і путіна в Гельсінкі в липні 2018 року, під час якої президент США наголосив, що не вважає, ніби росія втручалася у президентські вибори 2016 року.

Інший документ свідчить, що ФБР було попереджено про те, що Епштейн, імовірно, був шпигуном Моссаду.

У звіті керівництва ФБР наголошується, що джерело повідомило агентству: "Епштейн був близьким до колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Ехуда Барака і навчався у нього на шпигуна". У червні 2013 року Епштейн надіслав пану Бараку електронного листа, у якому написав: "путін влітку змінить свій персонал, залишивши біля себе лише найнадійніших людей... Більше інформації телефоном або під час особистої зустрічі".

Анонімне джерело агентства також підкреслило, що Епштейн був пов'язаний із колишньою лідеркою молодіжної організації путіна Машею Дроковою, бізнесвумен із Сан-Франциско, яка у підлітковому віці була палкою прихильницею путіна і знялася в документальному фільмі, де цілувала автократа.

Джерело дійшло висновку, що компанія Дрокової, Day One Ventures, була "у Кремнієвій долині, щоб викрадати технології". Воно також детально описує, як інформатор ФБР обговорював Епштейна з Дроковою.

"Інформатор і Дрокова розмовляли, але Дрокова зовсім не говорила про технології; натомість вона подивилася на інформатора і сказала: "Ви знали Епштейна, чи не так?" Вона додала, що Епштейн був "чудовою людиною" і що те, що з ним зробили, було "великою ганьбою".

У 2021 році в книзі журналіста-розслідувача Крейга Унгера стверджувалося, що до того, як стати президентом, Трамп встановив зв'язки з оточенням путіна завдяки своїй 15-річній дружбі з Епштейном.

У книзі "Американський компромат: як КДБ культивувало Дональда Трампа" Унгер також стверджує, що Епштейн покладався на російських сутенерів, які постачали йому багатьох дівчат. Унгер вважає, що ФСБ, наступник КДБ, могла отримати матеріал для шантажу із численних відео, які, як стверджується, Епштейн записав зі своїми знаменитими друзями та дівчатами.

Джерело: Daily Mail