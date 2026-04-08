Конгрес допитає Білла Гейтса через Епштейна

Бізнесмен запевнив у готовності співпрацювати.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс 10 червня дасть свідчення в Конгресі США щодо своїх контактів із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це пише американська газета The Washington Post.

У березні комітет Палати представників запросив Гейтса як одного з семи свідків для розслідування зв’язків з Епштейном. Раніше бізнесмена помічали на спільних фото з Епштейном, а його ім’я згадується в документах, пов’язаних зі злочинцем.

Представник Гейтса заявив, що мільярдер готовий повністю співпрацювати з комітетом і відповісти на всі запитання. Він підкреслив, що Гейтс не був свідком і не брав участі у незаконній діяльності Епштейна.

Відомо, що після виходу з ув’язнення Епштейн продовжував спілкуватися з представниками технологічної сфери, зокрема з Гейтсом.

У 2021 році бізнесмен визнавав, що вони кілька разів вечеряли разом у контексті обговорення можливих благодійних проєктів, проте співпраця не відбулася.

Також свідчення дасть міністр торгівлі США Говард Лутнік, який теж мав контакти з Епштейном. Документи Міністерства юстиції свідчать, що Лутнік підтримував зв’язок із засудженим злочинцем, хоча раніше заперечував серйозні контакти.

Крім того, раніше норвезька кронпринцеса заявила, що Епштейн нею "маніпулював та обманював".