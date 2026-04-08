Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Конгрес допитає Білла Гейтса через Епштейна

08 квітня 2026, 16:47
Конгрес допитає Білла Гейтса через Епштейна
Фото: WordPress
Бізнесмен запевнив у готовності співпрацювати.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс 10 червня дасть свідчення в Конгресі США щодо своїх контактів із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. 

Про це пише американська газета The Washington Post

У березні комітет Палати представників запросив Гейтса як одного з семи свідків для розслідування зв’язків з Епштейном. Раніше бізнесмена помічали на спільних фото з Епштейном, а його ім’я згадується в документах, пов’язаних зі злочинцем.

Представник Гейтса заявив, що мільярдер готовий повністю співпрацювати з комітетом і відповісти на всі запитання. Він підкреслив, що Гейтс не був свідком і не брав участі у незаконній діяльності Епштейна.

Відомо, що після виходу з ув’язнення Епштейн продовжував спілкуватися з представниками технологічної сфери, зокрема з Гейтсом. 

У 2021 році бізнесмен визнавав, що вони кілька разів вечеряли разом у контексті обговорення можливих благодійних проєктів, проте співпраця не відбулася.

Також свідчення дасть міністр торгівлі США Говард Лутнік, який теж мав контакти з Епштейном. Документи Міністерства юстиції свідчать, що Лутнік підтримував зв’язок із засудженим злочинцем, хоча раніше заперечував серйозні контакти.

Крім того, раніше норвезька кронпринцеса заявила, що Епштейн нею "маніпулював та обманював".

 

Конгрес СШАБілл ГейтсДжеффрі Епштейн

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється