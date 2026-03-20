Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Норвезька кронпринцеса заявила, що Епштейн нею "маніпулював та обманював"

20 березня 2026, 12:30
Фото: https://twitter.com/piersmorgan
Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт, що шкодує про свою дружбу з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
 
Про це пише Reuters.
 
Оприлюднення Міністерством юстиції США мільйонів документів про Епштейна розкрило зв'язки опального фінансиста з відомими людьми, включно з кронпринцесою та провідними норвезькими політиками, керівниками підприємств та дипломатами.
 
Мною маніпулювали і мене обманювали. Звісно, краще б я його ніколи не зустрічала”, – сказала Метте-Маріт в інтерв'ю громадському мовнику NRK.
 
Файли свідчать про часте спілкування між Метте-Маріт та Епштейном, яке тривало ще довго після того, як у 2008 році він визнав провину у схилянні неповнолітньої до проституції. 52-річна кронпринцеса, яка вибачилася перед королем Гаральдом та королевою Сонею, не була звинувачена в жодних кримінальних правопорушеннях.
 
Хоча раніше медіа вже повідомляли про зв'язки Метте-Маріт з Епштейном, нові документи вказують на значно ширші масштаби їхніх стосунків. Це спровокувало нетипову критику з боку прем'єр-міністра та вимоги до кронпринцеси надати вичерпні пояснення.
 
Документи вказують, що принцеса, дружина спадкоємця престолу Гокона, підтримувала контакт з Епштейном з 2011 по 2014 рік і зупинялася в його будинку в Палм-Біч протягом чотирьох днів під час приватної поїздки в 2013 році.
 
Я ніколи не бачила нічого незаконного”, – сказала Метте-Маріт. 
Норвегіяпринцеса

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється