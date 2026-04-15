У Конгресі США заявили про участь кубинців у війні проти України

Кубинці стали однією з найбільших груп іноземних бійців, які беруть участь у війні росії проти України.

Адміністрація Трампа повідомила Конгрес, що Куба могла направити до п'яти тисяч громадян для участі у війні росії проти України. Відповідна розсекречена доповідь була надіслана ключовим комітетам Конгресу 8 квітня.

Про це пише Axios.

У документі зазначається, що кубинці стали однією з найбільших груп іноземних бійців на боці росії. За різними оцінками, від однієї до п'яти тисяч громадян Куби можуть одночасно перебувати на війні, а джерела української розвідки вказують, що кілька тисяч із них безпосередньо перебувають на фронті.

"Відкриті джерела не підтверджують, що влада Куби офіційно відправляла всіх своїх бійців. Водночас є багато ознак того, що режим свідомо допускав, підтримував або частково сприяв цьому процесу", — йдеться у доповіді.

Також у Державному департаменті зазначили, що Гавана надає москві дипломатичну та політичну підтримку. Доповідь з'явилася на тлі посилення тиску з боку Білого дому, який прагне змін у керівництві Куби та фактично обмежує постачання нафти до країни.