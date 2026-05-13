У Конгресі США зібрали голоси для розгляду нового пакета допомоги Україні

Двопартійна ініціатива, спрямована на винесення законопроєкту про нову американську допомогу Україні на голосування у повному складі Палати представників, зібрала необхідні 218 підписів.

Про це пише The New York Times.

Вирішальний, 218-й підпис поставив 13 травня республіканець Кевін Кілі з Каліфорнії. Раніше законопроєкт, внесений головою Комітету з закордонних справ Грегорі У. Міксом, кілька місяців залишався без уваги. Петицію підписали всі демократи, а також двоє республіканців, Дон Бекон з Небраски та Брайан Фіцпатрік з Пенсильванії.

"Недавні успіхи України створили можливість для миру, але зрив нещодавнього перемир'я показує, що для успіху дипломатії необхідні важелі впливу. Конгрес може діяти зараз, на основі двопартійного підходу, щоб посилити ці важелі та просунути міцний мир", – прокоментував Кілі своє рішення.

Документ передбачає виділення $1,3 мільярда на допомогу Україні у сфері безпеки та до $8 мільярдів у вигляді прямих кредитів, поповнення американських запасів зброї, механізми фінансування післявоєнного відновлення, а також нові санкції проти росії та організацій, що підтримують її військові дії.

NYT зазначає, що у законопроєкту мало шансів на ухвалення через широкий опір республіканців і самого Трампа. Втім, успіх петиції свідчить про те, що рядові законодавці перехоплюють контроль над порядком денним Палати у керівництва республіканців.