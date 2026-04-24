Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт

Професійні стосунки Епштейна з мільярдером модної індустрії Лесом Векснером припали на темний, лолітівський період у моді, коли дівчаток закликали дорослішати, а жінок – молодшати. Ведуча подкасту The Guilty Feminist Дебора Френсіс-Вайт у розслідувальному виданні The Nerve News зауважує, що поки суспільство обговорює Епштейна як окремого хижака-ґвалтівника, його багаторічний бізнес-партнер Лес Векснер тихо перебудовував цілу індустрію. Через Victoria's Secret, Limited Too й Abercrombie & Fitch він роками продавав дівчаткам дорослу сексуальність, а жінкам – культ дитячого тіла. Це був не побічний ефект моди, а її свідомий дизайн. І повернення "героїнового шику" в добу Оземпіку свідчить, що ця машина нікуди не зникла.

Меланія Трамп знову повернула справу Епштейна в заголовки газет після того, як її чоловік доклав чимало зуусиль, щоб прибрати її з порядку денного. У стриманій промові з трибуни Білого дому минулого тижня вона применшила значення власних стосунків із Джеффрі Епштейном та його спільницею Ґіслейн Максвелл і закликала законодавців "дати [Епштейновим] жертвам можливість свідчити під присягою перед Конгресом".

Учора Дональд Трамп, коли його запитали про прохання першої леді щодо подальшого розслідування, назвав постраждалих "жінками, жертвами чи як їх там".

Така буденна зневага – саме те, чого ми звикли очікувати від міжнародного скандалу, який вивів на денне світло невимовно жахливі зловживання владою щодо дітей і жінок. Пем Бонді, як нам повідомили, більше не свідчитиме перед комітетом Конгресу щодо "можливих порушень" у розслідуванні Міністерства юстиції, оскільки вона більше не є генеральною прокуроркою США. Міністерство юстиції США стверджує, що виконало свої юридичні зобов’язання за Законом про прозорість файлів Епштейна, опублікувавши понад 3,5 мільйона сторінок документів. Воно вважає перегляд пов’язаних з Епштейном файлів завершеним.

На сьогодні до відповідальності притягнуто лише одну особу – Максвелл, і жодного чоловіка. То що ж нам залишається? Усвідомлення того, що достатньо заможні й впливові можуть пережити переконливі докази найжахливіших злочинів без арешту, звинувачення чи навіть розслідування.

Відчуття власної винятковості – це залишок привілею, і тепер є ті, хто спатиме спокійніше, знаючи, що навіть якщо їхні найбільш викривальні листи будуть оприлюднені, це лише доведе, що вони стоять над законом, і жодної розплати не буде.

Здається, це переломний момент, але на слуханнях у Конгресі був один разючий день, який висвітив, як ці цінності десятиліттями просочувалися в нашу культуру, наче отруйний газ. То був день, коли на авансцену вийшов роздрібний мільярдер Лес Векснер. Я дивилася на його самовдоволений сміх, поки його адвокат виразно шепотів: "Я тебе, бляха, вб’ю, якщо ти ще раз відповіси на питання більш ніж п’ятьма словами".

Я впізнала його обличчя з документального серіалу Hulu 2022 року під назвою "Victoria's Secret: Ангели і демони", у якому Векснер – мозок знаменитої мережі білизни, фігурував на першому плані. Тоді документальний фільм викрив, що Векснер надав Епштейну довіреність, яка давала йому повний контроль над особистими та діловими фінансовими справами Векснера, понад 20 років.

Там були різні брудні історії про їхню співпрацю та зв’язки, зокрема свідчення молодої художниці, яка стверджує, що Епштейн замкнув її у будинку Векснера й напав на неї разом зі своєю спільницею Максвелл. В іншій історії Епштейн видавав себе за скаута талантів Victoria's Secret, щоб домагатися й експлуатувати юних і професійних моделей.

Проте що справді привернуло мою увагу – це культурний вплив, який Векснер, у змові з Епштейном, мав на жінок і дівчат.

У 2002 році Victoria's Secret запустила підліткову лінію під назвою Pink, яка, за словами компанії, мала на меті привабити підлітків, щоб зробити їх клієнтами на все життя. Як сказав сам нажаханий режисер документального фільму Метт Тирнауер: "Це тінейджерки в одязі, що ледве прикриває тіло, з величезними льодяниками та хула-хупами. Або я потрапив у якусь набоковсько-лолітівську пародію, або це реальність. Боюся, це було насправді". Це була не просто якась брудна програма лояльності, а спосіб легально виставляти підлітків як секс-об’єкти на центральних вулицях та в сімейних торгових центрах.

Це був не перший крок Векснера в сексуалізації дітей і молодших підлітків. Він фактично винайшов культуру "твінів" зі своїм брендом Limited Too – відгалуженням відомого магазину жіночого одягу, що належав компанії Tween Brands. То був перший магазин, який рекламував моду, прикраси, косметику та засоби краси безпосередньо дітям віком від 7 до 14 років. Їх рекламували дітям передпідліткового віку як бажані та дорослі. До Векснера дитячий одяг загалом був практичним або милим і рекламувався батькам. Для дітей похід за одягом традиційно був чимось на кшталт вимушеної нудьги, але тепер це був спосіб поводитися як підлітки завчасно. Швидкий пошук у Google Images видає каталоги Limited Too 90-х і 00-х років із маленькими дівчатками у кепках у стилі "Красуні" та з величезними кільцями у вухах, а також інші – з дівчатками в бікіні та топах, що оголюють талію.

У 2007 році Емілі Йоффі написала для Slate статтю під заголовком "Гардероб Лоліти", в якій критикувала Limited Too та інші магазини, що копіювали цю тенденцію. Вона писала, що не хоче, аби її донька приносила з торгового центру одяг, який викликає такий пароксизм, як набоковське "Лоліто, світло мого життя, вогонь моїх чересел". Коли Йоффі повела свою 11-річну доньку на шопінг до Limited Too, то виявила, що топи або всіяні стразами й блискітками, або прикрашені образливими сексистськими гаслами на кшталт "Я залишила мозок у своїй шафці". За словами Йоффі, Abercrombie, підрозділ для твінів американської мережі одягу Abercrombie & Fitch, потрапив у халепу через продаж трусиків-стрингів з написами на кшталт "цукерочка для очей" дівчаткам до статевого дозрівання. Тепер скупі трусики для дівчат стали стандартом. У Limited Too були пари зі стразовими сердечками або з нахабними написами на кшталт "Купи зараз! Розкажи татові потім!"

Даю вам одну спробу вгадати, кому на той час належала Abercrombie & Fitch. Ви маєте рацію. То був Векснер. Вони жорстко сексуалізували наших дітей просто на наших очах, і чимало людей купували їхні лолітівські наряди та несвідомо вдягали своїх дітей під педофілівський погляд. Ті, хто стояв за цими магазинами, хотіли витріщатися на маленьких дівчаток і бачити якомога більше їхнього тіла. Вони хотіли, щоб ці дівчата почувалися більше схожими на своїх старших братів і сестер та інших членів родини, у яких уже були хлопці, тож вони оплатили кілька білбордів і телевізійних роликів та трохи преміальних площ у торгових центрах, і стали чекати. Розбещення дітей, але зробимо це модним!

Про Abercrombie & Fitch зняли два моторошні документальних фільми. "Хлопці з Abercrombie: темний бік крутості" розповідає про звинувачення в сексуальній експлуатації та насильстві щодо молодих чоловіків-моделей і продавців з боку Майка Джеффріса, генерального директора компанії Векснера. "Білий жар: злет і падіння Abercrombie & Fitch" зосереджується на відстороненні та звільненні працівників, які були недостатньо молодими, недостатньо білими й недостатньо худими. Саме так ці творці культури формували наш світ на наших очах і навіть у наших головах.

Бренди Векснера були відомі тим, що занижували розміри, через що дівчата-твіни та підлітки, які зазвичай носили 10-й розмір, ледве влазили в 14-й чи 16-й. Це було зроблено навмисно, щоб вплинути на їхню самооцінку та зробити "тендітний образ" бажаним. Дівчата готові були моритиь себе голодом, якщо в їхні джинси чи топ вшивали не ту бірку. Компанії Векснера не просто змусили свою клієнтську базу купувати одяг, щоб сексуалізувати власних дітей; вони обманом змусили жінок і підлітків морити себе голодом, щоб більше скидатися на сексуалізованих дітей.

Подумайте про траєкторію жіночої моди від кінця 1980-х, коли Векснер і Епштейн увійшли в гру, до 2000-х, коли їхній вплив на центральних вулицях був на піку. Стався значний перехід від підплічників і владних костюмів до топів-бейбі-дол і "героїнового шику". З кожним наступним роком нас просили виглядати меншими, худішими та молодшими. І мені соромно зізнатися, що я на це купилася. Думаю, більшість із нас купилася.

Замість того, щоб підлітки прагнули виглядати як дорослі, дорослих постійно запрошували виглядати більш як підлітки. Твінам продавали дорослішання, а нам продавали молодшання. Це означало, що всіх можна було запросити в гардероб Лоліти, де ми могли жити разом, недогодовані й сповнені самоненависті. У 2008 році Limited Too, як це не моторошно, провів ребрендинг, назвавши компанію "Justice" ("Справедливість"). Justice більше не існує як офлайн-бренд, але ви досі можете зайти на ShopJustice.com. Їхня головна сторінка зараз пропонує тренувальні бюстгальтери для твінів. Гірко думати, що це, можливо, єдина справедливість, яку ми побачимо.

Якщо ви сподіваєтеся, що ми перебуваємо біля згаслих жарин цієї згубної культури, приготуйтеся. Limited Too намагається повернутися. Час не випадковий: це чудово поєднується з цим бравим новим світом Оземпіку, ботоксу, "луксмаксингу" та переосмисленого "героїнового шику". Можливо, саме це завжди було кінцевим пунктом призначення Експресу Лоліти. І, можливо, Експрес Лоліти був не лише приватним літаком, а й публічною катастрофою.

Джерело: The Nerve News