Київ просить у ЄС €2,7 млрд після реформ

Уряд України направив до Європейської комісії запит на отримання 2,7 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility після виконання низки реформ.

Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у Брюсселі 27 квітня.

"Можу підтвердити, що Україна подала запит на платіж у розмірі 2,7 млрд євро. Наразі ми його опрацьовуємо", – зазначив він.

Водночас Мерсьє не уточнив термінів розгляду заявки та можливих строків виділення коштів.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявляла, що Україна останніми тижнями реалізувала низку реформ, які відкривають можливість для отримання цього фінансування.

Очікується, що у 2026 році Європейський Союз надасть Україні 16,7 млрд євро бюджетної підтримки в межах загального пакета на 90 млрд євро, частина якого буде виплачена кількома траншами через механізм макрофінансової допомоги.

