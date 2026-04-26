Зеленський розкрив, на що витратять перший транш із €90 млрд

26 квітня 2026, 18:36
Зеленський розкрив, на що витратять перший транш із €90 млрд
Перші кошти допомоги ЄС підуть на посилення оборонного сектору України, зокрема виробництво дронів і мілітек&

Президент Володимир Зеленський заявив, що перший транш із розблокованого репараційного кредиту ЄС для України обсягом 90 млрд євро буде спрямовано на розвиток вітчизняного оборонного виробництва.

"Є рішення про мільярди. Це 90 мільярдів євро, 45 мільярдів – на 2026 рік. Йдеться про кілька траншів. Безумовно, перший транш ми будемо націлювати на внутрішнє виробництво захисту України і не тільки захисту. Це дрони, мілітарні технології, весь цей напрямок", – сказав він під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві у неділю.

Зеленський також зазначив, що другим пріоритетним напрямом використання коштів стане енергетика.

"Друга історія це енергетика. Ми говорили про необхідність захистити все, що встигнемо, і максимально підготуватися до зими. Для цього, окрім місцевих бюджетів, буде частина фінансування з центрального бюджету. Наповнення від цих траншів  90 мільярдів", – пояснив президент.

Він додав, що Україна розраховує на кілька мільярдів євро для посилення енергетичної стійкості та захисту критичної інфраструктури.

За словами Зеленського, затримка з надходженням коштів вплинула на темпи виробництва.

"Ми трохи втратили за ці два місяці часу й обсягів виробництва вітчизняної продукції, тому що розраховували на більші інвестиції. Але зараз ми надолужуємо. І вже перебуваємо на хорошому рівні виробництва і це абсолютно очевидно", – сказав він.

Президент також зазначив, що аналогічна ситуація стосується й енергетичного сектору.

"Ми також втратили один місяць. Паралельно триває відбудова енергетичних об’єктів, але серйозні інвестиції з першого траншу цих 90 мільярдів на захист енергетики ще не надходили. Водночас усім поставлені завдання, і всі працюватимуть максимально швидко", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що 23 квітня президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що Євросоюз розблокував для України кредитний пакет на €90 мільярдів.

 

