Повернення українських дітей: ЄС анонсував зустріч у Брюсселі

27 квітня 2026, 16:33
Фото: з вільного доступу
Сторони планують узгодити конкретні кроки.

Європейський Союз, Україна та Канада проведуть 11 травня в Брюсселі зустріч високого рівня, присвячену поверненню українських дітей, незаконно вивезених росією.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

Зустріч співголовуватимуть Євросоюз, Україна та Канада на міністерському рівні. Участь також візьмуть висока представниця ЄС Кая Каллас і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

За словами Гіппер, сторони зосередяться на конкретних кроках: поверненні дітей, їхній реабілітації та притягненні росії до відповідальності.

У Єврокомісії нагадали, що від початку повномасштабної війни понад 20 тисяч українських дітей були незаконно депортовані або примусово переміщені до рф та на окуповані території.

Наразі Україні вдалося повернути близько 2100 дітей, з них 150 – у 2026 році.

Зазначимо, що минулого тижня з окупованої Херсонщини повернули ще семеро дітей.

 

Росіявійнадіти

