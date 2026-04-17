З окупованої Херсонщини повернули ще семеро дітей

17 квітня 2026, 14:49
З окупованої Херсонщини повернули ще семеро дітей
Всі вони зазнавали тиску з боку окупаційної влади.

З тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще семеро дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Разом із дітьми вдалося вивезти також одну повнолітню сироту.

Йдеться про шістьох хлопчиків і одну дівчинку віком від 3 до 17 років, а також одну повнолітню сироту. Всі вони зазнавали тиску з боку окупаційної влади.

Зокрема, 11-річну дівчинку у школі змушували брати участь у військових заходах. Коли вона відмовлялася, її цькували вчителі. Через постійний стрес у дитини почалися проблеми зі здоров’ям.

Ще один випадок – 17-річний хлопець. Його обманом вивезли до так званого "табору", де змушували співати російський гімн. За відмову погрожували ізоляцією. Після повернення він переховувався, бо патрулі шукали підлітків, щоб вручати повістки.

За даними ініціативи Bring Kids Back UA, відомо про понад 20 тисяч депортованих або примусово переміщених дітей. Однак реальна цифра може бути значно більшою: у відкритих джерелах фігурує цифра у 744 тисячі депортованих дітей.

