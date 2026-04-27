Ворог довго не ходить: працює батальйон безпілотних систем "Пілум"
Основна тактика противника зараз – не масові штурми, а спроби зайти малими групами чи по одному. Рухаються обережно, через посадки або складний рельєф, розраховуючи залишитися непоміченими.
Але в зоні відповідальності підрозділів безпілотних систем такий рух зазвичай фіксують ще на підходах. Далі це вже не питання "чи вдасться пройти", а питання часу.
У такому форматі працює батальйон безпілотних систем "Пілум" у складі 1-го корпусу НГУ "Азов".
Як відпрацьовують такі переміщення?
Після виявлення руху далі починається не спостереження, а робота по цілі.
Оператор фіксує маршрут, бере ціль у супровід і передає координати. Залежно від ситуації підключаються інші підрозділи або рішення приймається на місці.
Усе відбувається в реальному часі без довгих погоджень і "подивимось потім". Якщо ціль вже в полі зору – з нею працюють.
Що входить у роботу батальйону "Пілум"?
Робота не обмежується окремими епізодами. Триває постійний процес контролю простору. У задачах батальйону:
- виявлення переміщень противника;
- супровід цілей;
- передача координат;
- взаємодія з іншими підрозділами;
- виконання задач із застосуванням безпілотних систем.
Це частина загальної роботи корпусу, де кожен підрозділ відповідає за свій напрям.
Місце "Пілум" у структурі корпусу
Батальйон безпілотних систем «Пілум» працює в складі 1-го корпусу НГУ «Азов» разом з іншими підрозділами, до яких відкрито десятки вакансій на сторінці https://azov.army/vacancies/ у зв’язку з розширенням. До структури корпусу входять:
- 1-ша бригада "Буревій";
- 8-ма артилерійська бригада "Гармаш";
- 12-та бригада спеціального призначення «Азов»;
- 14-та бригада "Червона Калина";
- 15-та бригада "Кара-Даг";
- 20-та бригада "Любарт";
- батальйон безпілотних систем "Пілум";
- окремий загін "Туман".
Різні напрямки – від піхоти й артилерії до спеціальних та безпілотних підрозділів. "Пілум" у цій системі відповідає за роботу з дронами і контроль ситуації зверху.
Роль оператора в цій роботі
Зі сторони це може виглядати як технічна задача. Насправді ключова роль — у людині.
Оператор працює з великим обсягом інформації, швидко орієнтується в ситуації і приймає рішення без затримок. Важливо не втратити ціль, правильно оцінити рух і передати дані. Техніці навчають, але темп і відповідальність – частина роботи.
Хто підходить для цього напрямку?
У батальйон приходять не лише ті, хто вже мав військовий досвід. Підходять люди, які:
- швидко включаються в процес;
- можуть довго тримати увагу;
- нормально працюють під навантаженням;
- готові навчатися і розбиратися в техніці.
Як потрапити в батальйон "Пілум"?
У 1-му корпусі НГУ "Азов" можна обрати напрям служби ще до потрапляння в підрозділ. На azov.army доступні вакансії за напрямами: безпілотні системи, бойові підрозділи, медицина, тил. По кожній позиції є опис задач і вимог.
Батальйон "Пілум" – окремий напрям із конкретною роботою і зрозумілою роллю. Якщо такий формат цікавий, варто переглянути вакансії і подати заявку.