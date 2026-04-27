Ворог довго не ходить: працює батальйон безпілотних систем "Пілум"

Основна тактика противника зараз – не масові штурми, а спроби зайти малими групами чи по одному. Рухаються обережно, через посадки або складний рельєф, розраховуючи залишитися непоміченими.

Але в зоні відповідальності підрозділів безпілотних систем такий рух зазвичай фіксують ще на підходах. Далі це вже не питання "чи вдасться пройти", а питання часу.

У такому форматі працює батальйон безпілотних систем "Пілум" у складі 1-го корпусу НГУ "Азов".

Як відпрацьовують такі переміщення?

Після виявлення руху далі починається не спостереження, а робота по цілі.

Оператор фіксує маршрут, бере ціль у супровід і передає координати. Залежно від ситуації підключаються інші підрозділи або рішення приймається на місці.

Усе відбувається в реальному часі без довгих погоджень і "подивимось потім". Якщо ціль вже в полі зору – з нею працюють.

Що входить у роботу батальйону "Пілум"?

Робота не обмежується окремими епізодами. Триває постійний процес контролю простору. У задачах батальйону:

виявлення переміщень противника;

супровід цілей;

передача координат;

взаємодія з іншими підрозділами;

виконання задач із застосуванням безпілотних систем.

Це частина загальної роботи корпусу, де кожен підрозділ відповідає за свій напрям.

Місце "Пілум" у структурі корпусу

Батальйон безпілотних систем «Пілум» працює в складі 1-го корпусу НГУ «Азов» разом з іншими підрозділами. До структури корпусу входять:

1-ша бригада "Буревій";

8-ма артилерійська бригада "Гармаш";

12-та бригада спеціального призначення «Азов»;

14-та бригада "Червона Калина";

15-та бригада "Кара-Даг";

20-та бригада "Любарт";

батальйон безпілотних систем "Пілум";

окремий загін "Туман".

Різні напрямки – від піхоти й артилерії до спеціальних та безпілотних підрозділів. "Пілум" у цій системі відповідає за роботу з дронами і контроль ситуації зверху.

Роль оператора в цій роботі

Зі сторони це може виглядати як технічна задача. Насправді ключова роль — у людині.

Оператор працює з великим обсягом інформації, швидко орієнтується в ситуації і приймає рішення без затримок. Важливо не втратити ціль, правильно оцінити рух і передати дані. Техніці навчають, але темп і відповідальність – частина роботи.

Хто підходить для цього напрямку?

У батальйон приходять не лише ті, хто вже мав військовий досвід. Підходять люди, які:

швидко включаються в процес;

можуть довго тримати увагу;

нормально працюють під навантаженням;

готові навчатися і розбиратися в техніці.

Як потрапити в батальйон "Пілум"?

У 1-му корпусі НГУ "Азов" можна обрати напрям служби ще до потрапляння в підрозділ. На azov.army доступні вакансії за напрямами: безпілотні системи, бойові підрозділи, медицина, тил. По кожній позиції є опис задач і вимог.

Батальйон "Пілум" – окремий напрям із конкретною роботою і зрозумілою роллю. Якщо такий формат цікавий, варто переглянути вакансії і подати заявку.