Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
Новини компанійCУСПІЛЬСТВО

Ворог довго не ходить: працює батальйон безпілотних систем "Пілум"

27 квітня 2026, 15:34
Ворог довго не ходить: працює батальйон безпілотних систем

Основна тактика противника зараз – не масові штурми, а спроби зайти малими групами чи по одному. Рухаються обережно, через посадки або складний рельєф, розраховуючи залишитися непоміченими.

Але в зоні відповідальності підрозділів безпілотних систем такий рух зазвичай фіксують ще на підходах. Далі це вже не питання "чи вдасться пройти", а питання часу.

У такому форматі працює батальйон безпілотних систем "Пілум" у складі 1-го корпусу НГУ "Азов".

Як відпрацьовують такі переміщення?

Після виявлення руху далі починається не спостереження, а робота по цілі.

Оператор фіксує маршрут, бере ціль у супровід і передає координати. Залежно від ситуації підключаються інші підрозділи або рішення приймається на місці.

Усе відбувається в реальному часі без довгих погоджень і "подивимось потім". Якщо ціль вже в полі зору – з нею працюють.

Що входить у роботу батальйону "Пілум"?

Робота не обмежується окремими епізодами. Триває постійний процес контролю простору. У задачах батальйону:

  • виявлення переміщень противника;
  • супровід цілей;
  • передача координат;
  • взаємодія з іншими підрозділами;
  • виконання задач із застосуванням безпілотних систем.

Це частина загальної роботи корпусу, де кожен підрозділ відповідає за свій напрям.

Місце "Пілум" у структурі корпусу

Батальйон безпілотних систем «Пілум» працює в складі 1-го корпусу НГУ «Азов» разом з іншими підрозділами, до яких відкрито десятки вакансій на сторінці https://azov.army/vacancies/ у зв’язку з розширенням. До структури корпусу входять:

  • 1-ша бригада "Буревій";
  • 8-ма артилерійська бригада "Гармаш";
  • 12-та бригада спеціального призначення «Азов»;
  • 14-та бригада "Червона Калина";
  • 15-та бригада "Кара-Даг";
  • 20-та бригада "Любарт";
  • батальйон безпілотних систем "Пілум";
  • окремий загін "Туман".

Різні напрямки – від піхоти й артилерії до спеціальних та безпілотних підрозділів. "Пілум" у цій системі відповідає за роботу з дронами і контроль ситуації зверху.

Роль оператора в цій роботі

Зі сторони це може виглядати як технічна задача. Насправді ключова роль — у людині.

Оператор працює з великим обсягом інформації, швидко орієнтується в ситуації і приймає рішення без затримок. Важливо не втратити ціль, правильно оцінити рух і передати дані. Техніці навчають, але темп і відповідальність – частина роботи.

Хто підходить для цього напрямку?

У батальйон приходять не лише ті, хто вже мав військовий досвід. Підходять люди, які:

  • швидко включаються в процес;
  • можуть довго тримати увагу;
  • нормально працюють під навантаженням;
  • готові навчатися і розбиратися в техніці.

Як потрапити в батальйон "Пілум"?

У 1-му корпусі НГУ "Азов" можна обрати напрям служби ще до потрапляння в підрозділ. На azov.army доступні вакансії за напрямами: безпілотні системи, бойові підрозділи, медицина, тил. По кожній позиції є опис задач і вимог.

Батальйон "Пілум" – окремий напрям із конкретною роботою і зрозумілою роллю. Якщо такий формат цікавий, варто переглянути вакансії і подати заявку.


Останні матеріали

Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється