Мерц: євроінтеграція України – ключ до майбутнього миру

Канцлер Німеччини окреслив бачення майбутньої угоди з росією.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейська інтеграція України є важливою складовою досягнення майбутнього мирного врегулювання війни з росією.

Про це він сказав під час виступу в гімназії міста Марсберг, пише Die Welt.

Мерц припустив, що потенційна мирна угода між Україною та росією може передбачати територіальні зміни, а отже — потребуватиме суспільного схвалення в Україні, зокрема через референдум.

"У певний момент Україна підпише угоду про припинення вогню, а згодом, сподіваємося, і мирний договір з росією. Може статися так, що частина території України більше не буде українською", – сказав він.

За словами канцлера, для ухвалення такого рішення президент Володимир Зеленський має отримати чіткі гарантії щодо європейської перспективи України.

"Якщо президент Зеленський хоче отримати підтримку суспільства, він має сказати людям: "Я відкрив вам шлях до Європи", – зазначив Мерц.

Він наголосив, що ЄС має забезпечити Україні «надійний, незворотний шлях до повноправного членства».

Раніше Мерц також пропонував проміжний формат участі України в інституціях ЄС без права голосу до завершення процесу вступу.