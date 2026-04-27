Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мерц: євроінтеграція України – ключ до майбутнього миру

27 квітня 2026, 17:19
Wikipedia
Канцлер Німеччини окреслив бачення майбутньої угоди з росією.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейська інтеграція України є важливою складовою досягнення майбутнього мирного врегулювання війни з росією.

Про це він сказав під час виступу в гімназії міста Марсберг, пише Die Welt.

Мерц припустив, що потенційна мирна угода між Україною та росією може передбачати територіальні зміни, а отже — потребуватиме суспільного схвалення в Україні, зокрема через референдум.

"У певний момент Україна підпише угоду про припинення вогню, а згодом, сподіваємося, і мирний договір з росією. Може статися так, що частина території України більше не буде українською", – сказав він.

За словами канцлера, для ухвалення такого рішення президент Володимир Зеленський має отримати чіткі гарантії щодо європейської перспективи України.

"Якщо президент Зеленський хоче отримати підтримку суспільства, він має сказати людям: "Я відкрив вам шлях до Європи", – зазначив Мерц.

Він наголосив, що ЄС має забезпечити Україні «надійний, незворотний шлях до повноправного членства».

Раніше Мерц також пропонував проміжний формат участі України в інституціях ЄС без права голосу до завершення процесу вступу.

 
НімеччинаФрідріх Мерц

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється