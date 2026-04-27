Фон дер Ляєн цього тижня зустрінеться з Мадяром

27 квітня 2026, 15:27
Фон дер Ляєн цього тижня зустрінеться з Мадяром
Зустріч має відбутися 29 квітня в Брюсселі.

У Європейській комісії підтвердили, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн проведе зустріч із майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром 29 квітня в Брюсселі.

Про це у понеділок повідомив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорять подальшу співпрацю, зокрема питання розблокування коштів ЄС, передбачених для Угорщини.

"Ці контакти зосереджені на тому, як рухатися вперед і досягти конкретного прогресу, зокрема у питанні доступу до фінансування ЄС", – зазначив Гілл.

Водночас у Єврокомісії не уточнили, чи порушуватиметься тема блокування Угорщиною переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

У Брюсселі наголосили, що прагнуть налагодити конструктивну співпрацю з новим угорським урядом, аби забезпечити швидке використання коштів ЄС в інтересах громадян країни.

Крім того, раніше Мадяр зробив заяву про "Дружбу" і звернувся до Зеленського.

 

