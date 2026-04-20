Мадяр про "Дружбу" звернувся до Зеленського: не дамо тиску

20 квітня 2026, 20:13
Фото: Facebook/Péter Magyar
Новий прем’єр Угорщини Мадяр висловив позицію щодо нафтопроводу "Дружба" та звернувся до Зеленського.

Переможець останніх виборів в Угорщині Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо України, ЄС та нафтопроводу "Дружба", заявивши, що не погодиться на жоден тиск у цих питаннях. 

Про це інформує угорське видання 444.hu.

Під час пресконференції Мадяр підкреслив, що ситуація навколо трубопроводу не є політичною грою. За його словами, якщо "Дружба" придатна до транспортування, її потрібно відновити для постачання російської нафти до Угорщини.

Новий прем'єр наголосив, що не піддасться на шантаж, додавши, що європейські лідери також не підтримають тиск з цього питання. Він звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням врахувати цю позицію.

Якщо транспортування нафти через "Дружбу" буде відновлено, Мадяр запевнив, що не буде перешкод для надання Україні кредиту ЄС у 90 мільярдів євро.

Петер Мадяр офіційно стане прем’єр-міністром 9 травня. Його перемога завершила 16-річне правління Віктора Орбана, хоча його ставлення до України поки що лишається складним і неоднозначним, що західні ЗМІ описують як "гірко-солодкі" моменти.

 
