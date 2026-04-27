росію підозрюють у кібератаці на німецьких міністрів через Signal

27 квітня 2026, 14:30
Постраждалих про неї повідомили, а витік даних вдалось зупинити.

Проти провідних німецьких політиків, зокрема членів Кабінету міністрів, провели кібератаку. Чиновники вважають, що за нею стоїть росія.

Про це пише Bloomberg з посиланням на урядовця у Берліні.

Зазначається, що фішингову атаку (крадіжка особистих даних) проводили через месенджер Signal. Постраждалих про неї повідомили, а витік даних вдалось зупинити. 

Про організовану кремлем атаку напередодні повідомляв Der Spiegel. Вказувалося, що серед постраждалих є міністр будівництва Верена Губерц та міністр сім'ї Карін Прін. За даними Bloomberg, можуть бути й інші постраждалі.

Раніше ЗМІ писали, що росія активно використовує штучний інтелект для прискорення кібератак проти європейських країн, і ця загроза лише зростатиме. Про це йдеться у щорічному звіті Служби військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) за 2025 рік.

У документі зазначається, що російські кібероператори дедалі більше автоматизують атаки, що дозволяє їм діяти швидше та масштабніше. Частково це стало можливим завдяки використанню штучного інтелекту, який скорочує час підготовки атак із годин до секунд і дає змогу одночасно атакувати значно більше цілей.

Останні матеріали

Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
