росію підозрюють у кібератаці на німецьких міністрів через Signal

Проти провідних німецьких політиків, зокрема членів Кабінету міністрів, провели кібератаку. Чиновники вважають, що за нею стоїть росія.

Про це пише Bloomberg з посиланням на урядовця у Берліні.

Зазначається, що фішингову атаку (крадіжка особистих даних) проводили через месенджер Signal. Постраждалих про неї повідомили, а витік даних вдалось зупинити.

Про організовану кремлем атаку напередодні повідомляв Der Spiegel. Вказувалося, що серед постраждалих є міністр будівництва Верена Губерц та міністр сім'ї Карін Прін. За даними Bloomberg, можуть бути й інші постраждалі.

Раніше ЗМІ писали, що росія активно використовує штучний інтелект для прискорення кібератак проти європейських країн, і ця загроза лише зростатиме. Про це йдеться у щорічному звіті Служби військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) за 2025 рік.

У документі зазначається, що російські кібероператори дедалі більше автоматизують атаки, що дозволяє їм діяти швидше та масштабніше. Частково це стало можливим завдяки використанню штучного інтелекту, який скорочує час підготовки атак із годин до секунд і дає змогу одночасно атакувати значно більше цілей.