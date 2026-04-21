Politico: росія посилює кібератаки на Європу за допомогою штучного інтелекту

21 квітня 2026, 22:02
Politico: росія посилює кібератаки на Європу за допомогою штучного інтелекту
Нідерланди заявили, що кібератаки росії проти Європи посилюються.

росія активно використовує штучний інтелект для прискорення кібератак проти європейських країн, і ця загроза лише зростатиме. Про це йдеться у щорічному звіті Служби військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) за 2025 рік.

Про це повідомляє Politico.

У документі зазначається, що російські кібероператори дедалі більше автоматизують атаки, що дозволяє їм діяти швидше та масштабніше. Частково це стало можливим завдяки використанню штучного інтелекту, який скорочує час підготовки атак із годин до секунд і дає змогу одночасно атакувати значно більше цілей.

У MIVD наголошують, що можливості росії у кіберпросторі зростають, що створює додаткові ризики для критичної інфраструктури Європи.

Окреме занепокоєння експертів викликає поява нових інструментів штучного інтелекту, зокрема моделі Mythos від Anthropic. Фахівці побоюються, що подібні системи можуть перевершити людину у виявленні вразливостей програмного забезпечення, що потенційно відкриває нові можливості для кібератак.

Наразі доступ до таких технологій обмежений і надається лише окремим компаніям та організаціям, поки розробники оцінюють пов’язані ризики.

Штучний інтелект також дозволяє створювати більш переконливі фішингові кампанії, клонувати голоси та генерувати діпфейки, що ускладнює виявлення атак і підвищує їхню ефективність.

Водночас технології ШІ використовуються і для захисту: фахівці з кібербезпеки застосовують їх для моніторингу мереж та швидкого виявлення підозрілої активності, що дозволяє оперативніше реагувати на загрози.

НідерландиЄвросоюзштучний інтелекткібератакаросія загроза

Останні матеріали

Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Більше публікацій

