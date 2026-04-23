У Німеччині зламали Signal президентки Бундестагу

Жертвою хакерів став ще один парламентар.

Кіберзлочинці зламали месенджер на телефоні президентки Бундестагу Юлії Кльокнер – другої за рангом посадовиці Німеччини.

Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними видання, Кльокнер стала однією з жертв нещодавньої фішингової кібератаки, спрямованої на месенджер Signal, на тлі ширшої хвилі атак на європейських політиків в останні місяці.

Повідомляється, що Кльокнер перебувала в груповому чаті Signal разом із членами керівництва консервативного Християнсько-демократичного союзу. До цієї групи також входить канцлер Фрідріх Мерц, однак, за даними німецької внутрішньої розвідки, доказів зламу його телефону не виявлено.

Der Spiegel також повідомляє, що щонайменше один інший депутат від ХДС також постраждав.

Європейська комісія ще з 2020 року рекомендує посадовцям використовувати Signal для комунікації, не пов’язаної з роботою.