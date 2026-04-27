Європа стала драйвером зростання оборонних витрат – SIPRI

Військові витрати в Європі зросли на 14% і стали ключовим фактором глобального зростання.

У 2025 році ключовим чинником зростання глобальних військових витрат стало їх різке збільшення в Європі – на 14%, до $864 млрд.

Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

За оцінками інституту, 29 європейських країн-членів НАТО загалом витратили $559 млрд, причому 22 з них досягли або перевищили рівень 2% ВВП на оборону.

Найбільше зростання продемонструвала Німеччина: її витрати збільшилися на 24% – до $114 млрд, що становить 2,3% ВВП (вперше понад 2% з 1990 року). В Іспанії оборонні видатки зросли на 50% – до $40,2 млрд, також перевищивши 2% ВВП уперше з 1994 року.

Україна посіла сьоме місце у світі за військовими витратами: вони зросли на 20% і склали $84,1 млрд, що становить близько 40% ВВП.

Водночас у Великій Британії витрати скоротилися на 2% (до $89 млрд), тоді як у Франції зросли на 1,5% (до $68 млрд).

У SIPRI зазначають, що темпи зростання оборонних витрат європейських членів НАТО стали найвищими з 1953 року. Це відображає прагнення Європи до більшої оборонної самостійності, а також посилення тиску з боку США щодо збільшення внесків у колективну безпеку.

Водночас експерти попереджають, що через нові цілі НАТО межа між військовими та суміжними витратами може розмиватися, що ускладнить оцінку реального оборонного потенціалу країн.