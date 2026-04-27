Німеччина просуває ідею посилення контролю над Єврокомісією – Politico

ХДС/ХСС готує перелік із 27 вимог до Єврокомісії, спрямованих на скорочення бюрократії

Блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца планує представити президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн перелік із 27 вимог, спрямованих на зменшення бюрократії в ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в партії.

Очікується, що ініціативу озвучать під час партійної конференції в Берліні, куди 27 квітня прибула фон дер Ляєн, яка також належить до ХДС/ХСС. У партії прагнуть домогтися жорсткішого скорочення регуляторних норм ЄС, які, на їхню думку, створюють надмірний тиск на німецький бізнес.

Проєкт документа під назвою "Порядок денний сталого скорочення бюрократії на рівні ЄС" передбачає низку змін до роботи Єврокомісії. Зокрема, пропонується створити окремий наглядовий орган із правом вето на нове законодавство ЄС або розширити повноваження чинної Ради з регуляторного контролю.

Також серед ініціатив – заклик до європейських інституцій обмежити тлумачення власних повноважень та розглянути можливість скорочення персоналу. Водночас реалізація частини пропозицій може вимагати змін до установчих договорів Європейського Союзу.

Парламентська група ХДС/ХСС, що входить до Європейської народної партії, таким чином намагається посилити свій вплив на політику Брюсселя та зменшити рівень регулювання з боку Єврокомісії.