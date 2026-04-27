Прямі переговори США та Ірану відклали

27 квітня 2026, 16:12
Сторони не зустрінуться напряму, доки не досягнуть попереднього компромісу.

Прямі переговори між США та Іраном наразі не відбудуться, адже сторони продовжать консультації дистанційно до досягнення попереднього компромісу.

Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на пакистанських чиновників.

За їхніми словами, новий раунд очних перемовин можливий лише після того, як Вашингтон і Тегеран узгодять базові позиції та будуть готові зафіксувати їх у меморандумі про взаєморозуміння.

"Проєкт домовленостей обговорюватимуть дистанційно, доки не буде досягнуто певного консенсусу", – зазначило джерело, обізнане з перебігом переговорів.

Водночас у США тривають внутрішні консультації. Як повідомляє видання, президент Дональд Трамп планує нараду з командою з національної безпеки для обговорення ситуації навколо Ірану та подальших кроків.

Попередня спроба відновити переговори зірвалася: 25 квітня Трамп скасував поїздку своїх представників до Пакистану, пояснивши це розбіжностями в іранському керівництві.

Зі свого боку Іран також не погоджується на нові прямі переговори, заявляючи про неприйнятність жорстких умов США.

Також раніше Трам оголсоив, що нафтова інфраструктура Ірану перебуває на межі катастрофічного руйнування – через технічні наслідки американської морської блокади.

 

Останні матеріали

Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
