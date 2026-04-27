Прямі переговори США та Ірану відклали

Сторони не зустрінуться напряму, доки не досягнуть попереднього компромісу.

Прямі переговори між США та Іраном наразі не відбудуться, адже сторони продовжать консультації дистанційно до досягнення попереднього компромісу.

Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на пакистанських чиновників.

За їхніми словами, новий раунд очних перемовин можливий лише після того, як Вашингтон і Тегеран узгодять базові позиції та будуть готові зафіксувати їх у меморандумі про взаєморозуміння.

"Проєкт домовленостей обговорюватимуть дистанційно, доки не буде досягнуто певного консенсусу", – зазначило джерело, обізнане з перебігом переговорів.

Водночас у США тривають внутрішні консультації. Як повідомляє видання, президент Дональд Трамп планує нараду з командою з національної безпеки для обговорення ситуації навколо Ірану та подальших кроків.

Попередня спроба відновити переговори зірвалася: 25 квітня Трамп скасував поїздку своїх представників до Пакистану, пояснивши це розбіжностями в іранському керівництві.

Зі свого боку Іран також не погоджується на нові прямі переговори, заявляючи про неприйнятність жорстких умов США.

Також раніше Трам оголсоив, що нафтова інфраструктура Ірану перебуває на межі катастрофічного руйнування – через технічні наслідки американської морської блокади.