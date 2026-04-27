Трамп: іранська нафтова система вибухне за три дні

27 квітня 2026, 11:32
Президент США заявив, що морська блокада виявилася ефективною.

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що нафтова інфраструктура Ірану перебуває на межі катастрофічного руйнування – через технічні наслідки американської морської блокади.

"Вони кажуть, що у них залишилося лише близько трьох днів, перш ніж це станеться. А коли це вибухне, ви ніколи, у жодному разі, не зможете відновити це так, як було раніше", – заявив Трамп у програмі The Sunday Briefing на каналі Fox News.

За словами президента, блокада іранських портів позбавила Тегеран можливості завантажувати нафту на танкери. Це, у свою чергу, створює критичне перевантаження в трубопровідній системі. "Коли трубопровід закривається, тому що ви не можете продовжувати завантажувати нафту в судна, відбувається таке, що трубопровід вибухає зсередини – як механічно, так і в землі", – пояснив Трамп.

Експерти попередили, що Іран може бути змушений зупинити нафтові родовища вже 29 квітня. Таке рішення здатне завдати довгострокової та важковідновлюваної шкоди іранському видобутку сирої нафти.

СШАІраннафтаДональд Трамп

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється