Трамп: іранська нафтова система вибухне за три дні

Президент США заявив, що морська блокада виявилася ефективною.

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що нафтова інфраструктура Ірану перебуває на межі катастрофічного руйнування – через технічні наслідки американської морської блокади.

"Вони кажуть, що у них залишилося лише близько трьох днів, перш ніж це станеться. А коли це вибухне, ви ніколи, у жодному разі, не зможете відновити це так, як було раніше", – заявив Трамп у програмі The Sunday Briefing на каналі Fox News.

За словами президента, блокада іранських портів позбавила Тегеран можливості завантажувати нафту на танкери. Це, у свою чергу, створює критичне перевантаження в трубопровідній системі. "Коли трубопровід закривається, тому що ви не можете продовжувати завантажувати нафту в судна, відбувається таке, що трубопровід вибухає зсередини – як механічно, так і в землі", – пояснив Трамп.

Експерти попередили, що Іран може бути змушений зупинити нафтові родовища вже 29 квітня. Таке рішення здатне завдати довгострокової та важковідновлюваної шкоди іранському видобутку сирої нафти.