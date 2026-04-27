Українцям у Німеччині загрожує втрата допомоги за відмову від роботи

Зміни є частиною реформи соціальної системи.

У Німеччині посилили правила отримання соціальної допомоги: тепер повне скасування виплат можливе вже після першої безпідставної відмови від запропонованої роботи.

Про це повідомляє Bürgergeld.

З 23 квітня 2026 року Jobcenter отримав право призупиняти 100% виплат щонайменше на один місяць, якщо людина без поважної причини відмовляється від "прийнятної" вакансії. Раніше для таких санкцій були потрібні повторні порушення.

Водночас правило застосовується лише у випадках, коли робота відповідає стану здоров’я та кваліфікації отримувача допомоги. За менш серйозні порушення діє поступове зменшення виплат.

Йдеться про базову соціальну допомогу, яка для одиноких дорослих становить близько 563 євро на місяць.

Реформа є частиною переходу Німеччини до жорсткішої моделі соціальної підтримки, який триватиме до липня 2026 року. У межах змін планується посилення контролю за безробітними та швидше застосування санкцій за відмову від працевлаштування.

Нові правила однаково стосуються як громадян Німеччини, так і українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом.