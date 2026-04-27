Поруч із ЗАЕС зафіксовано атаку дрона, загинув чоловік

27 квітня 2026, 17:38
Поруч із ЗАЕС зафіксовано атаку дрона, загинув чоловік
МАГАТЕ розслідує обставини події.

Вранці 27 квітня безпілотник влучив у транспортну майстерню поблизу території Запорізької атомної електростанції. Внаслідок удару загинув водій.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі  X (Twitter), посилаючись на інформацію, отриману від представників станції на окупованій території.

За даними МАГАТЕ, інцидент стався вранці, після чого експерти агентства, які перебувають на місці, розпочали перевірку обставин події та продовжують моніторинг ситуації.

"ЗАЕС повідомила МАГАТЕ, що внаслідок удару безпілотника загинув водій у транспортній майстерні поблизу станції", – йдеться у заяві.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що будь-які удари по атомних електростанціях або поблизу них становлять ризик для ядерної безпеки та мають бути припинені.

Також учора Зеленський обговорив із Гроссі ситуацію на ЗАЕС.

 

