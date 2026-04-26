Зеленський обговорив із Гроссі ситуацію на ЗАЕС

Сторони домовилися про продовження міжнародного моніторингу стану Запорізької АЕС.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Сторони домовилися продовжити місії агентства для постійного моніторингу ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

Під час розмови Зеленський наголосив на неприпустимості будь-якої легалізації чи визнання російської присутності на окупованій ЗАЕС.

Також сторони обговорили тимчасові відключення енергоблоків, зниження їхньої потужності та ризики, пов’язані з такими діями.

"Для безпечної експлуатації станція має повернутися під керівництво ліцензованого оператора та ядерного регулятора України", – підкреслив президент.

Окремо Зеленський подякував Гроссі та команді МАГАТЕ за візит до України у річницю Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, виповнюється 40 років від дня аварії на Чорнобильській АЕС, що стала найбільшою техногенною катастрофою у світі.