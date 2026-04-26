Чорнобиль: 40 років, що змінили світову історію

Наслідки аварії відчули десятки країн.

Сьогодні, 26 квітня, виповнюється 40 років від дня аварії на Чорнобильській АЕС, що стала найбільшою техногенною катастрофою у світі.

У ніч на 26 квітня 1986 року о 01:23 на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, що зруйнував реактор і частину машинного залу. Внаслідок аварії виникла масштабна пожежа: її вдалося загасити на даху третього енергоблока до ранку, однак всередині зруйнованого реактора вогонь тлів ще до 10 травня.

Радіоактивна хмара, що утворилася після вибуху, поширилася далеко за межі України, охопивши білорусь, росію та низку європейських країн. Аварію класифікували за сьомим найвищим рівнем за Міжнародною шкалою ядерних подій (INES).

Перші дні радянська влада приховувала масштаби трагедії і лише після сигналу зі Швеції про підвищений рівень радіації 28 квітня 1986 року СРСР змушений був зробити офіційне повідомлення.

Із небезпечної зони спершу евакуювали населення в радіусі 10 км, а пізніше її розширили до 30. Загалом радіоактивного забруднення зазнали тисячі населених пунктів, а мільйони людей постраждали від наслідків аварії. Значні площі земель стали непридатними для використання.

Ліквідатори, а саме пожежники, військові та інженери - ціною власного життя і здоров’я зупинили поширення радіації. За різними оцінками, вже в перший місяць після аварії від опромінення загинули десятки людей.

У 1986 році зруйнований реактор накрили спеціальним "саркофагом", під яким залишилася більша частина ядерного палива. Згодом через його зношеність було зведено нову захисну арку – Новий безпечний конфайнмент, введений в експлуатацію у 2019 році. Остаточно роботу Чорнобильської АЕС припинили у 2000 році.

У 2022 році під час повномасштабного вторгнення рф ЧАЕС опинилася під окупацією. російські війська понад місяць перебували в зоні, створюючи ризики ядерної небезпеки та завдаючи шкоди інфраструктурі.