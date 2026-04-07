Удар по іранській АЕС "Бушер" може спричинити катастрофу масштабу Чорнобиля – Bloomberg

Наслідки можливого удару по атомній електростанції "Бушер" на узбережжі Перської затоки можуть перевищити масштаби Чорнобильської катастрофи. Переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут, а президент США Дональд Трамп висунув Тегерану ультиматум: капітулювати або зіткнутися з військовими ударами. Представники Білого дому не виключили, що до списку цілей може потрапити АЕС "Бушер", єдиний діючий ядерний реактор Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg.

АЕС "Бушер" потужністю 1 гігават розташована приблизно за 70 км на південний схід від острова Харк, затока оточена арабськими державами — ОАЕ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом і Саудівською Аравією. Це робить можливе радіаційне зараження транскордонною загрозою для всього регіону.

Райони навколо АЕС вже чотири рази зазнали ударів за останні тижні, що змусило МАГАТЕ виступити з офіційними попередженнями. Генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі назвав можливий удар "неприйнятним" і попередив про ризик "важкої радіологічної аварії".

Експерти наголошують, що пряме попадання в реактор необов’язкове для катастрофи. На станції зберігається велика кількість відпрацьованого палива, і удар по сховищах може спричинити масштабний викид радіації, загрожуючи густонаселеним і економічно важливим територіям Перської затоки, включно з ОАЕ, Бахрейном, Катаром, Іраком та Саудівською Аравією.

росія, яка побудувала "Бушер" і бере участь у його експлуатації, вже почала евакуацію свого персоналу. Постійний представник рф при МАГАТЕ заявив, що над регіоном нависла "тінь радіологічної катастрофи, потенційно більш руйнівної, ніж Чорнобиль".

Для порівняння: аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році спричинила довгострокове радіоактивне зараження сотень тисяч квадратних кілометрів СРСР та Європи. АЕС "Бушер" розташована у щільно населеному регіоні з розвиненою інфраструктурою, що робить потенційні наслідки ще більш небезпечними.