Удар по іранській АЕС "Бушер" може спричинити катастрофу масштабу Чорнобиля – Bloomberg

07 квітня 2026, 21:58
Наслідки можливого удару по атомній електростанції "Бушер" на узбережжі Перської затоки можуть перевищити масштаби Чорнобильської катастрофи. Переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут, а президент США Дональд Трамп висунув Тегерану ультиматум: капітулювати або зіткнутися з військовими ударами. Представники Білого дому не виключили, що до списку цілей може потрапити АЕС "Бушер", єдиний діючий ядерний реактор Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg.

АЕС "Бушер" потужністю 1 гігават розташована приблизно за 70 км на південний схід від острова Харк, затока оточена арабськими державами — ОАЕ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом і Саудівською Аравією. Це робить можливе радіаційне зараження транскордонною загрозою для всього регіону.

Райони навколо АЕС вже чотири рази зазнали ударів за останні тижні, що змусило МАГАТЕ виступити з офіційними попередженнями. Генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі назвав можливий удар "неприйнятним" і попередив про ризик "важкої радіологічної аварії".

Експерти наголошують, що пряме попадання в реактор необов’язкове для катастрофи. На станції зберігається велика кількість відпрацьованого палива, і удар по сховищах може спричинити масштабний викид радіації, загрожуючи густонаселеним і економічно важливим територіям Перської затоки, включно з ОАЕ, Бахрейном, Катаром, Іраком та Саудівською Аравією.

росія, яка побудувала "Бушер" і бере участь у його експлуатації, вже почала евакуацію свого персоналу. Постійний представник рф при МАГАТЕ заявив, що над регіоном нависла "тінь радіологічної катастрофи, потенційно більш руйнівної, ніж Чорнобиль".

Для порівняння: аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році спричинила довгострокове радіоактивне зараження сотень тисяч квадратних кілометрів СРСР та Європи. АЕС "Бушер" розташована у щільно населеному регіоні з розвиненою інфраструктурою, що робить потенційні наслідки ще більш небезпечними.

Останні матеріали

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Більше публікацій

