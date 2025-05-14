Франція зробила внесок у відновлення Чорнобильського укриття на €10 млн

Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком, очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищать наразі доступні ресурси.

Франція оголосила про внесок 10 млн євро на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР, що дозволить надалі фінансувати роботи з ремонту захисного укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС, пошкодженого російським дроном.

Про це повідомила пресслужба українського Мінфіну.

Про внесок представники Франції оголосили під час засідання Асамблеї донорів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Угоду про внесок у Лондоні підписали спеціальний уповноважений президента Франції з питань економічної допомоги та відбудови України П’єр Ельброн та віцепрезидент ЄБРР з питань політики та партнерств Марк Боуман.

Створений ЄБРР у 2020 році Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля підтримує взаємодію з донорами щодо комплексного вирішення питань Чорнобиля.

Його метою є, зокрема, підтримка України в подоланні складних викликів з демонтажу нестабільних конструкцій укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС, здійснення ремонтних робіт задля безпечної експлуатації нового захисного укриття та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.

З початком широкомасштабного російського вторгнення сфера дії фонду розширилася, щоб охопити також заходи, спрямовані на відновлення ядерної безпеки та захисту ЧАЕС.

Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком, очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищать наразі доступні ресурси. Загальні витрати на повне відновлення Нового безпечного конфайнменту можуть перевищити 100 млн євро. На сьогодні на рахунку фонду – понад 19 млн євро.

Нагадаємо, Франція вирішила передати Україні всі самохідні артилерійські установки Caesar, які будуть вироблятися протягом 2025 року.