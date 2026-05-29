На Запорізькій АЕС стався найтриваліший збій зв'язку від початку війни

27 травня на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) стався тривалий збій зв'язку. За даними станції, приблизно 12 годин не було ні стаціонарного телефону, ні інтернет-з'єднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку військового конфлікту.

Про це повідомив Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Відключення збіглися із повідомленнями про напади на Енергодар, де проживає більшість персоналу станції.

"Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою командою експертів на об’єкті, а станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом звичайним способом. Це, безумовно, була дуже тривожна подія з точки зору ядерної безпеки та захищеності. Команда МАГАТЕ продовжить розслідування причин цього перебою у зв’язку та обговорить, як запобігти повторенню", – сказав генеральний директор Гроссі.

Також ЗАЕС заявила, що на її об'єкті достатньо дизельного палива для більш ніж 10 днів роботи аварійних дизельних генераторів, які наразі перебувають у режимі очікування, але залишаються критично важливими для забезпечення резервного живлення, якщо станція знову втратить зовнішнє енергопостачання.

МАГАТЕ заявили, що продовжують переговори з Україною та рф щодо встановлення тимчасового локального припинення вогню, щоб дозволити ремонт лінії 750 кВ на електростанції.