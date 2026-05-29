На Запорізькій АЕС стався найтриваліший збій зв'язку від початку війни

29 травня 2026, 09:35
Приблизно 12 годин не було ні стаціонарного телефону, ні інтернет-з'єднання на станції.
27 травня на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) стався тривалий збій зв'язку. За даними станції, приблизно 12 годин не було ні стаціонарного телефону, ні інтернет-з'єднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку військового конфлікту.
 
Про це повідомив Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
 
Відключення збіглися із повідомленнями про напади на Енергодар, де проживає більшість персоналу станції.
 
"Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою командою експертів на об’єкті, а станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом звичайним способом. Це, безумовно, була дуже тривожна подія з точки зору ядерної безпеки та захищеності. Команда МАГАТЕ продовжить розслідування причин цього перебою у зв’язку та обговорить, як запобігти повторенню", – сказав генеральний директор Гроссі.
 
Також ЗАЕС заявила, що на її об'єкті достатньо дизельного палива для більш ніж 10 днів роботи аварійних дизельних генераторів, які наразі перебувають у режимі очікування, але залишаються критично важливими для забезпечення резервного живлення, якщо станція знову втратить зовнішнє енергопостачання.
 
МАГАТЕ заявили, що продовжують переговори з Україною та рф щодо встановлення тимчасового локального припинення вогню, щоб дозволити ремонт лінії 750 кВ на електростанції. 
