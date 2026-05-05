МАГАТЕ: після атаки дрона на ЗАЕС виявили пошкодження

Аґенція зафіксувала несправність системи моніторингу.

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксувала пошкодження обладнання для метеорологічного моніторингу на Запорізькій АЕС після ймовірної атаки російського дрона.

Як повідомили в агентстві у соцмережі X (Twitter), інцидент стався в Лабораторії зовнішнього радіаційного контролю, яку інспектори відвідали у вівторок, 5 травня вже наступного дня після повідомлень про атаку дрона на станцію.

Під час огляду фахівці виявили, що частина обладнання зазнала пошкоджень і більше не функціонує.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів, наголосивши на необхідності уникати дій, які можуть поставити під загрозу ядерну безпеку.

4 травня стало відомо, що безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю поблизу ЗАЕС.