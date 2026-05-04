Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю поблизу ЗАЕС

04 травня 2026, 18:24
Гроссі заявив, що місія агентства, яка перебуває на станції запросила в окупантів доступ до лабораторії.

Безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

Інформації про постраждалих немає. Також невідомо, чи зазнала лабораторія пошкоджень унаслідок удару. Місія МАГАТЕ, яка перебуває на станції, запросила в окупантів доступ до об'єкта.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що будь-які атаки поблизу ядерних об'єктів становлять загрозу ядерній безпеці, а інциденти на території окупованої ЗАЕС викликають серйозне занепокоєння через потенційні ризики для ядерної та радіаційної безпеки в регіоні.

Раніше Гроссі попереджав, що ризик ядерної катастрофи зріс до критичного рівня, якого не було з часів холодної війни. "У сучасній ядерній сфері ми стикаємося з небезпечним протистоянням, де більше учасників, більше ризиків і менше ясності", — заявив він.

МАГАТЕЗАЕСБПЛАРафаель Гроссі

Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
