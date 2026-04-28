Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна в ООН закликає світ реагувати на небезпеку для ЧАЕС і ЗАЕС

28 квітня 2026, 08:40
Україна в ООН закликає світ реагувати на небезпеку для ЧАЕС і ЗАЕС
Фото: УНН
Заступник глави МЗС підкреслив, що "поширення радіаційних ризиків не має кордонів".

Україна закликає до негайного припинення будь-яких військових дій поблизу атомних об'єктів, що створюють ризики ядерної катастрофи в умовах російської агресії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко під час заходу в штаб-квартирі ООН, присвяченого ядерній безпеці та 40-м роковинам Чорнобильської катастрофи, повідомляє Укрінформ.

Дипломат наголосив, що війна, розв’язана росією проти України, створює безпрецедентні виклики для ядерної безпеки, зокрема через інциденти в районі ЧАЕС, а також загрозу для Запорізької АЕС.

Він також нагадав про цілеспрямований удар російського безпілотника по ЧАЕС, унаслідок якого було пошкоджено новий безпечний конфайнмент.

"Усі військові дії поблизу ядерних об'єктів мають бути негайно припинені. Будь-яке пошкодження таких об'єктів може звести нанівець десятиліття міжнародних зусиль у сфері ядерної безпеки", – зазначив Міщенко.

Заступник глави МЗС підкреслив, що "поширення радіаційних ризиків не має кордонів", а наслідки аварій є спільною відповідальністю міжнародної спільноти.

26 квітня, у річницю аварії на Чорнобильській АЕС, в Україну прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Президент Володимир Зеленський зазначив, що обговорив із ним тимчасові відключення від електропостачання блоків АЕС, зниження їхньої потужності та можливі наслідки цих дій.

Зеленський заявив, що наголосив Гроссі на неприпустимості легалізації росіян на Запорізькій АЕС. Вони також домовилися про продовження місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану ЗАЕС.

війнаООНМАГАТЕЧАЕСЗАЕСросія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється