росіяни активно розширюють пускові для "Шахедів"

04 лютого 2026, 20:35
росіяни активно розширюють пускові для
Фото: УНН
Один з них розташований на аеродромі "Шаталово" у Смоленській області рф.
Російські окупанти активно розширюють пускові майданчики для ударних безпілотників "Шахед". 
 
Про це повідомляє "Мілітарний".
 
Супутникові знімки свідчать, що на "Шаталово" вже є чотири стаціонарні пускові установки та чотири спеціалізовані машини для запуску дронів. росіяни можуть одночасно запустити з цього аеродрому 22 дрони "Шахед", а загалом за ніч - сотні безпілотників.
 
При цьому, оскільки аеродром відносно близький до кордону, росіяни бояться удару українських безпілотників. Тому вони розгорнули біля "Шаталово" батарею протиповітряної оборони.
 
Загалом, за даними з супутникових знімків, росіяни активно розширюють пускові позиції в шести пунктах, з яких зазвичай здіснюються дронові теракти проти України:
 
  • аеродром "Шаталово";
  • аеродром "Миллерово";
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Навля;
  • Цимбулова;
  • тимчасово окупований Донецьк.
 
Зокрема в Ростовській області біля "Миллерово" виявлено зведення спеціальних гаражів для обслуговування та зберігання ударних безпілотників. Там вже вибудована ціла система ангарів різної місткості, а ще чотири будуються. Загалом це дозволить росіянам зберігати на "Миллерово" до 126 дронів одночасно.

 

