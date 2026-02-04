росіяни активно розширюють пускові для "Шахедів"

Один з них розташований на аеродромі "Шаталово" у Смоленській області рф.

Російські окупанти активно розширюють пускові майданчики для ударних безпілотників "Шахед".

Супутникові знімки свідчать, що на "Шаталово" вже є чотири стаціонарні пускові установки та чотири спеціалізовані машини для запуску дронів. росіяни можуть одночасно запустити з цього аеродрому 22 дрони "Шахед", а загалом за ніч - сотні безпілотників.

При цьому, оскільки аеродром відносно близький до кордону, росіяни бояться удару українських безпілотників. Тому вони розгорнули біля "Шаталово" батарею протиповітряної оборони.