росіяни активно розширюють пускові для "Шахедів"
04 лютого 2026, 20:35
Фото: УНН
Один з них розташований на аеродромі "Шаталово" у Смоленській області рф.
Російські окупанти активно розширюють пускові майданчики для ударних безпілотників "Шахед".
Про це повідомляє "Мілітарний".
Супутникові знімки свідчать, що на "Шаталово" вже є чотири стаціонарні пускові установки та чотири спеціалізовані машини для запуску дронів. росіяни можуть одночасно запустити з цього аеродрому 22 дрони "Шахед", а загалом за ніч - сотні безпілотників.
При цьому, оскільки аеродром відносно близький до кордону, росіяни бояться удару українських безпілотників. Тому вони розгорнули біля "Шаталово" батарею протиповітряної оборони.
Загалом, за даними з супутникових знімків, росіяни активно розширюють пускові позиції в шести пунктах, з яких зазвичай здіснюються дронові теракти проти України:
- аеродром "Шаталово";
- аеродром "Миллерово";
- Приморсько-Ахтарськ;
- Навля;
- Цимбулова;
- тимчасово окупований Донецьк.
Зокрема в Ростовській області біля "Миллерово" виявлено зведення спеціальних гаражів для обслуговування та зберігання ударних безпілотників. Там вже вибудована ціла система ангарів різної місткості, а ще чотири будуються. Загалом це дозволить росіянам зберігати на "Миллерово" до 126 дронів одночасно.