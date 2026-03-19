Словенію сколихнув шпигунський скандал перед виборами

19 березня 2026, 08:29
Словенію сколихнув шпигунський скандал перед виборами
Йдеться про підозри щодо таємної операції ізраїльських найманих шпигунів, спрямованої на вплив на виборців.

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб оголосив про розслідування можливого втручання іноземних агентів у парламентські вибори, які мають відбутися 22 березня. Йдеться про підозри щодо таємної операції ізраїльських найманих шпигунів, спрямованої на вплив на виборців.

За даними ЗМІ, під підозру потрапив лідер опозиційної Словенської демократичної партії Янез Янша. Його нібито пов’язують із кампанією дискредитації, до якої могла бути залучена приватна ізраїльська розвідувальна компанія Black Cube.

Скандал спалахнув після появи на початку березня таємних записів, де колишній міністр юстиції, юрист і лобіст, ймовірно, обговорюють політичні зв’язки, торгівлю впливом і приховане фінансування. Фігуранти записів заперечують звинувачення та стверджують, що відео змонтоване з фейкових інтерв’ю.

Уряд Словенії вже доручив перевірити обставини справи. Міністр закордонних справ назвав можливу участь іноземних структур "нападом на демократію". Сам Голоб заявив, що ця справа може стати "найбільшим політичним скандалом в історії країни" і навіть містити ознаки державної зради.

У розвідці Словенії попередили, що діяльність приватних розвідувальних структур під час виборчої кампанії може становити загрозу національній безпеці.

Компанія Black Cube, відома залученням колишніх співробітників ізраїльських спецслужб, не прокоментувала ситуацію. Водночас партія Янші заперечує будь-які зв’язки з нею та заявляє, що дізналася про компанію лише нещодавно.

Скандал розгортається на тлі напруженої передвиборчої боротьби. За опитуваннями, партія Янші випереджає політичну силу Голоба, що лише посилює резонанс навколо цієї справи.

Останні матеріали

Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
