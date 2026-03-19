Словенію сколихнув шпигунський скандал перед виборами

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб оголосив про розслідування можливого втручання іноземних агентів у парламентські вибори, які мають відбутися 22 березня. Йдеться про підозри щодо таємної операції ізраїльських найманих шпигунів, спрямованої на вплив на виборців.

За даними ЗМІ, під підозру потрапив лідер опозиційної Словенської демократичної партії Янез Янша. Його нібито пов’язують із кампанією дискредитації, до якої могла бути залучена приватна ізраїльська розвідувальна компанія Black Cube.

Скандал спалахнув після появи на початку березня таємних записів, де колишній міністр юстиції, юрист і лобіст, ймовірно, обговорюють політичні зв’язки, торгівлю впливом і приховане фінансування. Фігуранти записів заперечують звинувачення та стверджують, що відео змонтоване з фейкових інтерв’ю.

Уряд Словенії вже доручив перевірити обставини справи. Міністр закордонних справ назвав можливу участь іноземних структур "нападом на демократію". Сам Голоб заявив, що ця справа може стати "найбільшим політичним скандалом в історії країни" і навіть містити ознаки державної зради.

У розвідці Словенії попередили, що діяльність приватних розвідувальних структур під час виборчої кампанії може становити загрозу національній безпеці.

Компанія Black Cube, відома залученням колишніх співробітників ізраїльських спецслужб, не прокоментувала ситуацію. Водночас партія Янші заперечує будь-які зв’язки з нею та заявляє, що дізналася про компанію лише нещодавно.

Скандал розгортається на тлі напруженої передвиборчої боротьби. За опитуваннями, партія Янші випереджає політичну силу Голоба, що лише посилює резонанс навколо цієї справи.