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Британія готує санкції проти Ізраїлю через будівництво на Західному березі

09 червня 2026, 08:55
Британія готує санкції проти Ізраїлю через будівництво на Західному березі
Фото: globalaffairspress.com
Лондон хоче заблокувати будівництво, яке, на думку британських парламентарів, може остаточно зруйнувати перспективу створення незалежної Палестинської держави.
Велика Британія розробляє пакет санкцій проти Ізраїлю через плани розширення поселень на окупованому Західному березі річки Йордан.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Міністерство закордонних справ Британії оголосить про нові обмеження вже цього тижня. До ініціативи приєднаються ще дев'ять західних країн, серед яких Франція та Австралія. Головна мета союзників – стримати бізнес від участі у проєкті E1. Ізраїль нещодавно оголосив тендер на будівництво понад 3000 нових будинків у так званій зоні E1. Житло планують звести між Єрусалимом та Маале-Адумім.
 
Цей район має стратегічне значення: будівництво там фактично розріже Західний берег на дві частини. Своєю чергою, на думку Британії, це унеможливить створення цілісної держави, адже територія Палестини буде розділена на північ і південь.
 
Відповідного листа із вимогою санкцій до міністра закордонних справ Іветт Купер вже підписали 137 депутатів від Лейбористської партії. Депутати наполягають на повному припиненні торгівлі з незаконними поселеннями. На думку підписантів, заборона торгівлі з поселеннями стане найчіткішим сигналом Ізраїлю про те, що поселення не можуть мати економічного майбутнього.
 
Британська парламентська група вже почала діяти на випередження. Вони надіслали листи 43 компаніям країни. Фірмам наполегливо рекомендують не брати участь в ізраїльських тендерах.
 
Британія вже вдавалася до жорстких заходів раніше. У серпні минулого року Лондон запровадив санкції проти ізраїльських посадовців. Під удар потрапили міністр безпеки Ітамар Бен-Гвір та міністр фінансів Бецалель Смотрич.
 
Ситуація всередині Євросоюзу залишається складнішою. Брюссель минулого місяця не зміг запровадити аналогічні санкції. Для такого рішення потрібна одностайність усіх членів блоку, але Чеська Республіка утримується від підтримки цих обмежень.

 

ІзраїльБританіясанкції

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