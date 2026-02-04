Латвія і Естонія закликають ЄС долучитися до переговорів щодо припинення війни в Україні

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали ЄС призначити спеціального представника для відновлення дипломатичних контактів із росією в межах переговорів про припинення війни проти України.

За словами латвійської прем’єрки, Європа має бути безпосередньо представлена на перемовинах поряд зі США, Україною і росією. Сіліня наголосила, що будь-які контакти з Кремлем можливі лише після консультацій з Україною та за умови збереження санкційного тиску.

"Ми повинні бути за столом переговорів. Україна вже веде ці переговори, тож чому європейці не мають у них брати участь?" — сказала Сіліня.

Вона додала, що спецпосланником має стати фігура, яка користується довірою та підтримкою більшості країн ЄС. Серед можливих кандидатів Сіліня назвала президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єра Польщі Дональда Туска і прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.

Президент Естонії Алар Каріс, зі свого боку, не назвав конкретних імен, але підкреслив, що представник повинен мати авторитет для обох сторін.

"Європейський Союз підтримує Україну роками і продовжує це робити. Тому ми також маємо право голосу в цих дискусіях", — зазначив Каріс.

Він визнав, що ЄС запізнився з активною дипломатичною роллю, оскільки раніше домінувала позиція повної відмови від контактів з агресором. Водночас нинішня ситуація, за його словами, змушує Європу шукати шляхи повернення до переговорного процесу.