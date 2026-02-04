Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Латвія і Естонія закликають ЄС долучитися до переговорів щодо припинення війни в Україні

04 лютого 2026, 21:55
Латвія і Естонія закликають ЄС долучитися до переговорів щодо припинення війни в Україні
Обговорюють ідею призначення спецпредставника від Європи.
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали ЄС призначити спеціального представника для відновлення дипломатичних контактів із росією в межах переговорів про припинення війни проти України.
 
Про це передає Euronews.
 
За словами латвійської прем’єрки, Європа має бути безпосередньо представлена на перемовинах поряд зі США, Україною і росією. Сіліня наголосила, що будь-які контакти з Кремлем можливі лише після консультацій з Україною та за умови збереження санкційного тиску.
 
"Ми повинні бути за столом переговорів. Україна вже веде ці переговори, тож чому європейці не мають у них брати участь?" — сказала Сіліня.
 
Вона додала, що спецпосланником має стати фігура, яка користується довірою та підтримкою більшості країн ЄС. Серед можливих кандидатів Сіліня назвала президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єра Польщі Дональда Туска і прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.
 
Президент Естонії Алар Каріс, зі свого боку, не назвав конкретних імен, але підкреслив, що представник повинен мати авторитет для обох сторін.
 
"Європейський Союз підтримує Україну роками і продовжує це робити. Тому ми також маємо право голосу в цих дискусіях", — зазначив Каріс.
 
Він визнав, що ЄС запізнився з активною дипломатичною роллю, оскільки раніше домінувала позиція повної відмови від контактів з агресором. Водночас нинішня ситуація, за його словами, змушує Європу шукати шляхи повернення до переговорного процесу.

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється