Україна отримає від Іспанії партію потужних генераторів

Іспанія передала Україні потужні електрогенератори для підтримки енергосистеми – вони забезпечують 6,3 мегавата електроенергії.

Обладнання отримала посол України в Іспанії Юлія Соколовська. Генератори надають через Іспанське агентство міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID) та направлять до України в межах Європейського механізму цивільного захисту

"Ми знову підтверджуємо нашу підтримку народу та уряду України. Шість генераторів, які ми передаємо сьогодні, дозволять забезпечити електроенергією понад 14 тисяч людей", — заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Обладнання використовуватимуть для об’єктів критичної інфраструктури, що зазнали найбільших пошкоджень унаслідок російських так по енергосистемі.

У МЗС Іспанії наголосили, що це не перша енергетична допомога Україні. Зокрема, у жовтні 2025 року країна передала 70 генераторів меншої потужності, а аналогічні поставки здійснювали і в попередні роки.