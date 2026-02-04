Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримає від Іспанії партію потужних генераторів

04 лютого 2026, 19:52
Україна отримає від Іспанії партію потужних генераторів
Фото: з вільного доступу
Вони забезпечують 6,3 мегавата електроенергії.
Іспанія передала Україні потужні електрогенератори для підтримки енергосистеми – вони забезпечують 6,3 мегавата електроенергії.
 
Про це передає "Європейська правда".
 
Обладнання отримала посол України в Іспанії Юлія Соколовська. Генератори надають через Іспанське агентство міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID) та направлять до України в межах Європейського механізму цивільного захисту
 
"Ми знову підтверджуємо нашу підтримку народу та уряду України. Шість генераторів, які ми передаємо сьогодні, дозволять забезпечити електроенергією понад 14 тисяч людей", — заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
 
Обладнання використовуватимуть для об’єктів критичної інфраструктури, що зазнали найбільших пошкоджень унаслідок російських так по енергосистемі.
 
У МЗС Іспанії наголосили, що це не перша енергетична допомога Україні. Зокрема, у жовтні 2025 року країна передала 70 генераторів меншої потужності, а аналогічні поставки здійснювали і в попередні роки.
 

 

Іспаніяенергетикавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється