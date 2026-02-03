росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд Дональда Гілла про події на фронті за минулий тиждень. Дональд Гілл звертає увагу, що росіяни не мають жодного успіху на Сумському та Харківському напрямках: заяви про нові наступальні операції на Сумщині залишаються непідтвердженими. На ключових ділянках Донбасу – біля Покровска та Мирнограда – ситуація залишається напруженою: росіяни сконцентрували великі сили (приблизно 150 тисяч осіб). На цьому тлі Дональд Гілл відзначає серйозний успіх 2-го корпусу НГУ "Хартія" біля Куп'янська: тактика малих штурмових груп дозволила оточити та знищити російські сили у цьому населеному пункті.

Вступ Тома Купера. Не знаю, як інакше це охарактеризувати… мабуть, "десь між трагічним і ганебним"… коли дивився, як аж двоє "залучених" президентів виконували свої ролі.

Обидва в прямому ефірі. Лише за 7000 км один від одного (приблизно).

Один, буквально, обмочився у прямому ефірі під час пресконференції. Спочатку це було чутно, а потім стало "видимим" за гримасами людей, що стояли позаду (більшість із них помітно зраділа, що пресконференцію негайно припинили). Інший (майже) "плакав", також у прямому ефірі, про те, скільки молодих українців покинули країну (і дійсно: цифри, згадані у цій статті, справді дуже погані), і майже зі сльозами на очах театрально пояснював, як це погано і як добре було б для української армії, якби вони лише повернулися…

З усією симпатією до… е-е-е… як до дуже старих людей, так і до некомпетентних ідіотів, і до того надзвичайно мудрого поєднання дуже старих і некомпетентних ідіотів, переконаних, що тільки вони знають, як керувати країнами і народами – вибачте, але обидві сторони самі винні. Насправді, якщо мене запитати, то саме таких персонажів і слід відправляти воювати насамперед. Зітхаю… звичайно, цього ніколи не станеться. Але без такого досвіду жоден із них ніколи не зрозуміє, що саме вони наказують багатьом іншим, і тим більше не збагне наскільки кожен із них облажався (іноді з чиєюсь допомогою, але здебільшого без неї).

Міркуючи про все це, я дійшов висновку, що насправді іронічно, що третій важливий ідіот – той, хто безпосередньо відповідальний за провокування, а потім і початок війни в Україні (на додачу до багатьох інших абсолютно непотрібних проблем), не поспішив перевершити обидва ці виступи. І це так – за 24 години. Я не знайшов жодних ознак того, що він це зробив. Отже, не залишається нічого іншого, як радіти повідомленням про 25-відсоткове зменшення доходів росії від нафти і газу у 2025 році, вибух витрат на війну до близько 30% федерального бюджету та додаткові проблеми, спричинені (повільним) зростанням тиску санкцій, падінням цін на нафту, боротьбою з "тіньовим флотом" та іншими питаннями, що підривають фінансову міць кремля…

У будь-якому разі… у підсумку я переглянув відео російського удару безпілотника по пасажирському поїзду поблизу Язикового, в Ізюмському районі України; російський безпілотник BM-35 (подібний до Italmas) зараз є другою за обсягом виробництва російською системою глибокого удару в цьому класі (і часто атакує на відстані до 50 км за "лінією фронту"), або переглядав відео, на яких російські FPV сидять біля дороги у південних районах міста Запоріжжя (за 15 км від лінії фронту) і чекають на "відповідну" ціль…

І перш ніж передати слово Дональду Гіллу: аналітики Deep State були досить задоволені. Вони дійшли висновку, що в січні цього року росія захопила "лише" 245 додаткових квадратних кілометрів української території, що "майже вдвічі менше", ніж у грудні або листопаді минулого року. Це означає, що російське просування сповільнюється…

Мабуть, ці люди забули, що такі "сповільнення" були також у січні 2025 року та в кількох інших випадках раніше і пізніше – як видно з їхніх власних графіків?

Це (відоме) свербіння в моєму мізинці підказує мені, що це, насправді, "нічого нового". Принаймні немає приводу для святкування. І ще одне – абсолютно нове свербіння в іншому мізинці говорить мені: благословенний той, хто все ще "вірить", дійсно "на 1000% впевнений", що ця війна розвивається лінійно…

Тепер слово Дональду Гіллу.

Суми та Харків. Останніми днями росіяни оголошували про нову велику наступальну операцію на Сумщині. Також повідомляли про певні успіхи на південно-східному фланзі місцевого поля бою (мовляв, "захопили там одне-два села"). Перевірити це не вдалося. Місцеві джерела повідомляють лише про незначну активність.

Куп'янськ. Українські війська повільно й поступово публікують перші відео з (повністю зруйнованого) центру міста, що свідчать: його здебільшого зачистили від росіян. Водночас присутність всрф була зафіксована в Петропавлівці, на протилежному березі річки від Куп'янська, та в інших місцях.

21 вересня 2-й корпус НГУ "Хартія" доручив полковнику Сергію Сідоріну за три дні розробити план дій разом із нашвидку зібраними підрозділами для ліквідації росіян, які проникли в Куп'янськ. Жодна з частин раніше не працювала разом, але після обговорення вони вирішили не проводити великий штурм, який призвів би до значних втрат від російських дронів. Натомість вони вирішили протидіяти російському проникненню власним проникненням команд з восьми осіб, які рухалися б у різних напрямках. Вони попросили групи, що працюють з OSINT, не оновлювати свої карти і закрили цю територію для журналістів.

38-річний полковник Сергій Сідорін.

План полягав у тому, щоб перекрити потік росіян, які рухалися до Куп'янська, а потім ліквідувати відрізані "кишені". Вони рухалися на 20 км на день, намагаючись уникати виявлення. Туман допомагав приховати їх від російських дронів. Щоразу, коли вони натрапляли на російські війська, вони атакували їх дронами і уникали великих боїв. 2-3-особові штурмові групи входили в село, ліс або частину міста і викликали дрони, коли виявляли ціль. Потім вони просувалися до позицій, щоб переконатися, що там немає російських військ. Після цього піхота входила, щоб закріпитися і облаштувати оборонні споруди. Штурмова група відходила, відпочивала, а потім очищала наступну ділянку.

Кіндрашівку було очищено 9 жовтня. 21 жовтня українські війська досягли річки Оскіл на північ від Куп'янська, перекривши постачання російським підрозділам на півдні та заході. Протягом листопада вони розширили свою присутність на Осколі та знищили трубопровід, який росіяни використовували для проникнення. Потім українці повернули на південь до Куп'янська.

29 жовтня путін запросив західних журналістів відвідати Куп'янськ, щоб подивитися на оточених українських солдатів. 20 листопада Герасимов повідомив путіну, що Куп'янськ "звільнено". 2 грудня, не знаючи, що його війська оточені, путін заявив, що вони повністю контролюють місто. 12 грудня Зеленський прибув на фотосесію в південно-західній частині Куп'янська, і картографи OSINT нарешті отримали дозвіл розкрити те, що їм було відомо.

Куп'янськ атакували як з півночі, так і з півдня. До грудня росіян можна було постачати лише за допомогою дронів. Однією зі штурмових груп з "Хартії" були добровольці з Південної Америки на чолі з колумбійцем Афгано. Вони вступили в бій із трьома росіянами в двоповерховому котеджі й убили їх гранатами.

Потім вони увійшли в дев'ятиповерховий будинок, де на верхньому поверсі перебувало шестеро росіян. Їм довелося поспішати, оскільки російська артилерія обстрілювала територію навколо будівлі. Всередині росіяни кидали гранати через отвір у підлозі. Вони чотири години ховалися в підвальній ванній кімнаті, поки інша команда колумбійців і бразильців не почала атакувати росіян. Вони вийшли з ванної кімнати і почали атакувати сходову клітку, але аргентинський товариш по команді Ф'юрі був поранений кулею в плече. Тоді їх помітив дрон, і Афгано з Ф'юрі втекли до ванної кімнати та зачинили двері. Безпілотник приземлився і чекав, утримуючи їх у пастці протягом доби.

За годинниковою стрілкою згори з лівого кута: Афгано, бразильський волонтер, Зеленський виступає в Куп'янську, українські солдати всередині трубопроводу.

На відео південноамериканські добровольці очищають будівлі, вистрибують з них, коли туди влітають дрони, і виживають під артилерійським обстрілом.

Його команда пробула в будівлі три дні, під час яких артилерія і дрони обстрілювали її та повільно руйнували їхнє укриття. На четвертий ранок вони вибігли з будівлі, а дрони переслідували їх, поранивши чотирьох його товаришів по команді в ноги. Врешті-решт вони дісталися місця, звідки їх евакуювали на квадроциклах. Вони вже не були здатні виконувати місію, але вбили кількох росіян і викрили позиції інших.

Наступну місію вони провели лише 15 січня. Вони проповзли трубопроводом і знайшли кількох мертвих росіян. Вони зачистили село Милове і знайшли лише десятки росіян, убитих дронами, та двох цивільних.

Сідорін сказав: "Тактика, якої мене навчали у військовому інституті 15 років тому, не працює тут, у сучасній війні".

З боку України було багато офіційних заяв, в яких стверджувалося, що Сирський був відповідальним за наступ 2-го корпусу на Куп'янськ. Було багато неофіційних заяв, які з цим не погоджувалися. Безумовно, жодна з попередніх атак або оборонних операцій Сирського не мала таких характеристик планування, координації та інноваційності.

Сідорін оцінив, що в ізольованих районах міста залишилося близько 50 росіян, і сказав: "Можливо, за час, поки ми розмовляємо, останні росіяни, що залишилися в Куп'янську, вже всі знищені".

Лиман. росіяни, які проникли на околиці Лимана (зокрема в районі Діброви) знищені – спершу приблизно за 3 км від Лимана, згодом – десь за кілометр від Лимана.

120-та бригада територіальної оборони знищила двох росіян, які використовували камуфляжні костюми "пінгвін". Або вони не працюють, або ми просто не бачили сотень випадків, коли вони працювали.

Сіверськ. росіянин підриває бункер поблизу Свято-Покровського.

Костянтинівка. Опубліковано серію відео атак дронів. На одному з них дрон не вибухає після влучання в росіянина. На іншому росіянин потрапляє під удар у місті. Інші російські позиції в місті також зазнають ударів. Є повідомлення про присутність росіян у місті та навколо Ступочок.

Українські позиції зазнають атак на південь від Костянтинівки. У місті під удар потрапляє українська артилерійська установка AS-90.

Систему протиповітряної оборони "Бук" виявила і знищила 43-тя артилерійська бригада.

Покровськ. 23 січня командувач 7-го корпусу Збройних сил України заявив, що Україна контролює Покровськ на північ від залізниці, хоча російські диверсійні групи іноді утримуються там на невеликих "островах" протягом короткого часу. Він стверджує, що Україна контролює північну частину Мирнограда, а росія контролює південну частину міста і збирає там війська. Він також каже, що Україна контролює Світле та Рівне.

Він каже, що росія має 1000 військових у Покровську, 150 000 у цьому районі та на підтримці Покровська, і що якщо Україна не знищує 100 з них на день, то це поганий день.

Все це може бути правдою, але українські підрозділи (і ЗМІ) говорили про те, що їх відрізали в Мирнограді кілька місяців тому; росіяни підняли прапори по всьому місту до 27 грудня; і останній опублікований напад на українські підрозділи, який я бачив, був 5 січня. Цей напад міг бути здійснений раніше, але я не бачив нічого після цієї дати. Я вважаю це дивним, оскільки раніше я регулярно бачив напади на українські підрозділи в Мирнограді.

Більше того, він не вказав, скільки українських військових загинуло в цій битві – як, наприклад, у випадку з M1126 Stryker, який був знищений і підпалений кілька днів тому, що видно на відеокадрі вище. Це сталося під час чергової з безлічі абсолютно безглуздих і невдалих контратак "іграшкових солдатиків" Сирського... Можливо, це тому, що у України є достатньо військ для заміни, а також достатньо M1126 для "штурмових військ" Головнокомандувача...

російські машини в південній частині Покровська піддаються атакам. 19 російських машин, які раніше були знищені на південь від Покровська. Підрозділ "Скала" атакує росіян у північній частині Покровська.

Лазерні снаряди Copperhead вражають росіян у будівлях. Точна артилерія була необхідна для захисту українських солдатів від російських, що перебували поблизу.

Українські позиції в північній частині Покровська зазнали атак.

Гуляйполе. росіяни скупчуються всередині свиноферми, тож артилерія 225-ї дивізії знищує ферму. росіяни входять у Тернувате і Святопетрівку.

Кам'янське. Четверо росіян захоплені в полон у Новояківці, за 7 км від лінії фронту. Є більше ознак проникнення російських військ у цей сектор.

Херсон. Було опубліковано відео, на якому російський морський безпілотник скидає міни в річку Дніпро.

Окуповані території. У Криму було знищено зенітну систему "Тор".

Коли українці хочуть покинути тимчасово окуповані території (ТОТ), вони вже не можуть перетинати лінію фронту, як це робили на початку війни. Їм доводиться діставатися до підконтрольної Україні території через інші країни, а для цього потрібні транспорт і документи. Людей, які добираються до Білорусі чи Польщі з простроченими паспортами, не пропускають до України або Польщі. Шахраї пропонують допомогу з транспортом і документами за великі гроші. Одну жінку доправили до Польщі, але їй відмовили у в’їзді через відсутність документів, тож вона повернулася на ТОТ. Інший молодий чоловік намагався в’їхати до України з Білорусі. Хтось запропонував йому "сертифікат" за великі гроші. Група волонтерів дізналася про його долю і допомогла йому отримати сертифікат наступного дня. Багато шахраїв кидають своїх клієнтів після отримання грошей.

