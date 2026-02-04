У Тамбові злетів у повітря потяг з пальним

Через інцидент рух залізницею повністю зупинено, а машиніст отримав важкі травми.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними ЗМІ, в районі Мічуринська під час руху потяга зійшли з рейок кілька вагонів. Це призвело до розгерметизації ємностей із пальним та розливу бензину, після чого стався потужний вибух. Наразі вогнем охоплено п'ять цистерн.

Свідки події описують момент аварії як надзвичайно потужний удар.