У Тамбові злетів у повітря потяг з пальним

04 лютого 2026, 19:31
У Тамбові злетів у повітря потяг з пальним
Фото: odz.gov.ua
Через інцидент рух залізницею повністю зупинено, а машиніст отримав важкі травми.
В Тамбові внаслідок сходу потяга з рейок пошкоджено цистерни з бензином, що спричинило масштабну пожежу та вибух. Через інцидент рух залізницею повністю зупинено, а машиніст отримав важкі травми.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ.
 
За даними ЗМІ, в районі Мічуринська під час руху потяга зійшли з рейок кілька вагонів. Це призвело до розгерметизації ємностей із пальним та розливу бензину, після чого стався потужний вибух. Наразі вогнем охоплено п'ять цистерн.
 
Свідки події описують момент аварії як надзвичайно потужний удар.
 
"Вибух був такої сили, що в будинках поруч затремтіли шибки. Одразу піднявся величезний стовп чорного диму, а небо стало загравним", - розповідають місцеві мешканці.
 
На місці працюють екстрені служби, намагаючись локалізувати займання.
 
Повідомляється, що машиніст потяга госпіталізований із сильними опіками. Ситуація ускладнюється високою температурою горіння нафтопродуктів.
 
Залізничне сполучення на цій ділянці тимчасово заблоковано на невизначений термін.
 
"Наразі рух поїздів на ділянці повністю зупинено. Всі сили кинуті на ліквідацію наслідків та запобігання поширенню вогню на сусідні вагони", - зазначили представники залізниці.

 

війна в Україніросія окупантизалізниця

