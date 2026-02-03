В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс

Співзасновник і виконавчий редактор британського видання Byline Times Пітер Джукс, посилаючись на нещодавно оприлюднені файли Епштейна, привідкриває завісу над його зв'язками з техномагнатом Пітером Тілєм, їхніми спільними проєктами і зловісним впливом на вибори й політику в США та Британії. Мережа зв'язків між Епштейном, Москвою і Кремнієвою долиною веде до Стіва Беннона і Найджела Фараджа, наголошує автор.

Коли в 1957 році російський "Супутник" був запущений як перший супутник у космос, Захід був заскочений зненацька технічною та культурною революцією, яка впродовж попереднього десятиліття залишалася практично непоміченою.

В електронному листі 2013 року Джеффрі Епштейн використав аналогію зі "Супутником" у розмові з високопоставленим російським чиновником, сказавши, що "те саме може статися зараз, коли росія виходить на перше місце у фінансах", і стверджуючи, що замість того, щоб просто копіювати Кремнієву долину та наздоганяти Microsoft, Apple і Google, росія може "перескочити глобальну спільноту, переосмисливши фінансову систему ХХІ століття" за допомогою нового виду грошей та механізмів сек'юритизації.

Цим російським чиновником був Сергій Бєляков. До 2013 року Бєляков обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку росії. Після закінчення Академії ФСБ Бєляков був старшим радником Олега Дерипаски – одного з найвідданіших олігархів путіна. Дерипаска і сам був близьким соратником Епштейна та члена Палати лордів від Лейбористської партії Пітера Мандельсона.

Епштейн нагадав Бєлякову, що допоміг створити ринки деривативів у США в 1970-х роках, і це було прелюдією до "більш досконалої схеми сек'юритизації, яка тепер стала можливою завдяки технологіям".

Епштейн наполягав, що росія "унікальна у своїй здатності реалізувати грандіозну концепцію" "нової форми грошей на світовому рівні... набагато більшої, ніж будь-який окремий проєкт, передбачений будь-яким урядом, і за своєю суттю не такий вже складний для втілення".

Він мав підстави вірити, що його вислухають на найвищому рівні.

У листі від 22 травня 2013 року Епштейн написав: "путін попросив мене приїхати до Санкт-Петербурга в той самий час, що і його економічна конференція. Я йому відмовив. Якщо він хоче зустрітися, йому доведеться виділити достатньо часу і забезпечити конфіденційність".

Це не були просто плітки. Епштейн поділився цією інформацією з колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Ехудом Бараком, який через кілька тижнів мав зустрітися з путіним і міг легко перевірити це через канали Кремля.

Саме через цю призму можна зрозуміти решту криптомережі, побудованої навколо Епштейна, путіна, Пітера Тіля та Стіва Беннона.

Соціальний капітал

Ключова фігура, поряд з Ілоном Маском, у так званій "PayPal-мафії" та засновник Palantir Пітер Тіль був затятим прихильником криптовалюти та її здатності стати альтернативою контрольованим урядом фіатним грошам. Колись він заявив: "Біткоїн – це те, чим мав би бути PayPal".

Він давно був у полі зору Епштейна.

Ще в 2012 році Епштейн отримав електронного листа від підприємця у сфері фінансових технологій Іана Осборна, в якому той пропонував "запросити Пітера Тіля на напої", називаючи Тіля "найкращим для валюти" і пов'язуючи його з суверенним фондом Абу-Дабі.

У 2013 році Епштейн закликав колишнього міністра Ізраїлю Ехуда Барака "провести час з Пітером Тілем".

До липня 2014 року Тіль і Епштейн листувалися електронною поштою про регулювання біткоїна на Нью-Йоркській фондовій біржі. У вересні того ж року Епштейн проводив низку зустрічей з Тілем і Вільямом Бернсом, який тоді був заступником державного секретаря в адміністрації Обами, а згодом став директором ЦРУ.

До 2015 року Епштейн пропонував низку осіб, зокрема Тіля, з ким Бєляков повинен зустрітися. За пропозицією Епштейна Бєляков був напряму зведений з Тілем, який попросив свого виконавчого помічника організувати особисту зустріч із ним у липні 2015 року.

Епштейн мав тут різні інтереси. Перший – криптовалюта. З листування MIT видно, що японсько-американський підприємець, венчурний капіталіст, дослідник технологій та колишній директор MIT Media Lab Джої Іто просив і приймав пожертви від Епштейна, які допомогли зберегти розробників Bitcoin Core на зарплаті після краху Bitcoin Foundation. В іншій гілці видно, що Епштейн брав участь у раунді фінансування 2014 року для компанії Blockstream, що займається розвитком інфраструктури Bitcoin, збільшивши свою частку з 50 000 до 500 000 доларів після того, як Іто попросив його про більший внесок у перепідписаному раунді.

Як і Тіль, Епштейн був зацікавлений як у блокчейн-валютах, так і в системах спостереження та обробки даних, таких як Palantir. Епштейн підтримав його, інвестувавши 40 мільйонів доларів у компанію Тіля Valar Ventures, яка, за словами Ехуда Барака, була "спільною власністю" Тіля та Епштейна, адже вони придбали ізраїльську компанію Carbyne, що займається технологіями спостереження.

Фінанси Епштейна і Тіля збігалися, так само як і їхні політичні погляди. Обидва чоловіки були надзвичайно важливими ранніми прихильниками першого президентства Дональда Трампа. Короткий обмін електронними листами відображає тон їхніх стосунків. Епштейн написав Пітеру Тілю: "Мені сподобалися ваші перебільшення щодо Трампа, а не брехня", а потім запропонував Тілю "відвідати мене у Карибському басейні".

Тіль розірвав стосунки з більшістю представників Кремнієвої долини, щоб підтримати Трампа і вкласти мільйони в протрампівські політичні комітети, тоді як листування Епштейна свідчить про ретельне відстеження опитувань щодо Трампа і Клінтон, персоналу передвиборчої кампанії та призначень, пов'язаних з біткоїном і фінтехом.

У своїй промові на Республіканському національному з'їзді в 2016 році Тіль використав платформу під час коронації Трампа, щоб атакувати "фінансові бульбашки" і висловити похвалу "новим формам грошей", а пізніше заявив аудиторії, що біткоїн може бути "китайською фінансовою зброєю" або засобом хеджування резервного статусу долара США.

У той час як росія активізувала свою кампанію втручання у вибори в США, проводячи масштабні кампанії в соціальних мережах і зламуючи електронну пошту передвиборчого штабу Гілларі Клінтон, Епштейн організовував обіди у своєму нью-йоркському особняку між прихильниками Трампа Тілєм і Томом Барраком та послом росії при ООН Віталієм Чуркіним.

Після раптової смерті Чуркіна в 2017 році Епштейн надіслав Тілю електронного листа: "Мій друг, російський посол, помер. Життя коротке, почніть з десерту".

"Брекзит – це лише початок"

Епштейн регулярно відвідував Велику Британію, навіть поза межами своїх зв'язків з Гіслейн Максвелл та Ендрю Маунтбеттеном, і пильно стежив за фінансами та політикою країни.

У нещодавно опублікованих повідомленнях та електронних листах він розглядає голосування Великої Британії за вихід з Європейського Союзу в червні 2016 року як політичну переорієнтацію та торговельну можливість – те, що можна використати фінансово та геополітично. Як він пише Пітеру Тілю про хаос, спричинений референдумом: "Брекзит – це лише початок".

З цією ширшою метою, крім своїх маневрів у Кремнієвій долині та росії, Епштейн присвячував чимало часу та інтелектуального капіталу великому проєкту, очолюваному ексглавою кампанії Трампа, главою адміністрації Білого дому, видавцем Breitbart та співзасновником Cambridge Analytica Стівом Бенноном, який залишив Білий дім і шукав нову роль.

Спершу Беннон знайшов цю роль у загальноєвропейському популістському русі, заснованому в 2017 році союзницею Найджела Фараджа Лорою Феррарі та іншими партнерами, такими як лідер Народної партії Мішель Модрікамен, і спочатку очолюваному близьким другом Беннона – самим Найджелом Фараджем.

Рух був зареєстрований у Брюсселі з місією об'єднати "популістські та консервативні рухи в Європі", захищаючи "національний суверенітет" і "ефективні національні кордони".

За лаштунками Джеффрі Епштейн став покровителем і стратегом руху Беннона, надаючи фінансові поради щодо уникнення фінансового контролю, забезпечуючи транспорт і проживання, а також організовуючи знайомства з ключовими фігурами в Європі.

Протягом бурхливого періоду Brexit, коли уряд Терези Мей намагався знайти спосіб виходу з Європи, який був би прийнятним для євроскептичної правої партії, Беннон прилітав до Великої Британії, організовуючи опір.

У 2018 році Беннон повідомив Епштейну, що зустрічається з Борісом Джонсоном, Найджелом Фараджем і Джейкобом Рісом-Моггом, щоб переконати їх повалити Терезу Мей. Автор Майкл Вольф написав Епштейну, що він був посередником у контактах із претендентом на лідерство Борісом Джонсоном.

Втім Велика Британія була лише однією із зупинок у міжнародних популістських планах Беннона, і незабаром він написав Епштейну про свої ширші європейські амбіції, заявивши: "Зараз я є радником Національного фронту; Сальвіні / Ліги; AfD; Швейцарської народної партії; Орбана; Земля і свобода; Фараджа – у травні наступного року відбудуться вибори до Європейського парламенту – ми можемо збільшити кількість місць з 92 до 200 і скасувати будь-яке законодавство щодо криптовалют або будь-що інше, що ми захочемо".

До 2019 року, коли Терезу Мей замінив Боріс Джонсон, Беннон був у захваті: "Мей пішла... Ми дійсно їх розгромили... Ми рухаємося вперед".

Навіть тоді криптовалюти рідко зникали з порядку денного, і Беннон погоджувався: "криптовалюта – це валюта, а блокчейн – це аналог інтернету 2.0".

Спадщина криптополітики

Хоча Велика Британія вийшла з ЄС у 2020 році, Епштейн був заарештований, а потім помер у в'язниці, а партія UKIP Фараджа була замінена його більш зосередженою на внутрішніх проблемах партією Reform UK. Але ці уроки у сфері фінтеху та його здатності переформатувати або підірвати демократію не були втрачені.

Коли у вересні 2021 року близький соратник Фараджа, колишній депутат Європарламенту від UKIP і лідер Reform UK Wales Натан Гілл був заарештований за підозрою в одержанні російських хабарів, він прямував на форум, підтриманий Кремлем, присвячений російській системі дистанційного електронного голосування ДЕГ (DEG).

Він мав виступити з доповіддю під назвою "Та сама технологія, яка дає нам криптовалюти, також змінить спосіб, як ми голосуємо", явно пов'язуючи блокчейн з виборчою інфраструктурою.

Партія Фараджа Reform UK стала першою британською партією, яка почала збирати пожертви в криптовалюті через закордонний платіжний процесор, що не підлягає повному контролю з боку FCA – саме такий непрозорий канал фінансування, про який попереджали експерти з боротьби з корупцією.

Тим часом віцепрезидент Джей Ді Венс, чия кампанія в Сенаті штату Огайо була значною мірою профінансована Тілєм і який повторив його скарги на "глибинну державу" та глобалізм, зараз займає центральне місце в проєкті Трампа як віцепрезидент і найвиразніший прихильник національного консерватизму в адміністрації.

Сходження Венса закріплює світогляд Тіля у виконавчій владі: політику, яка розглядає технології – від компаній спостереження, таких як Palantir, до біткоїна та інших криптовалют – як інструменти державної влади та цивілізаційної конкуренції, а не як нейтральну інфраструктуру.

На тлі електронного листа Епштейна до Москви від 2013 року, в якому він закликав росію "перетворити фінансову систему ХХІ століття", створивши "нову форму грошей на світовому рівні", різні рівні криптополітичного проєкту виявляються в файлах Епштейна.

Хоча Епштейн пішов з життя, інфраструктура криптовалюти, яку він допоміг врятувати, ідеологічна антипатія до регулювання в Кремнієвій долині та темний, непідзвітний вплив криптополітики на наші демократичні вибори залишаються одним із його найшкідливіших спадків.

Джерело: Byline Times