Частина документів із "файлів Епштейна" зникла, зокрема свідчення проти Трампа

Близько чверті інтерв’ю ФБР у справі Джеффрі Епштейна відсутні у відкритому масиві документів, оприлюдненому Міністерством юстиції США, зокрема три інтерв’ю з жінкою, яка звинуватила колишнього президента у сексуальному насильстві.

Про це повідомляють журналісти CNN після аналізу журналу доказів, який передавали адвокатам колишньої поплічниці Епштейна. Журнал містив серійні номери близько 325 протоколів інтерв’ю ФБР, проте понад 90 із них не опубліковані на сайті Мін’юсту.

Серед відсутніх документів — три інтерв’ю жінки, яка стверджує, що Епштейн систематично знущався над нею з 13 років та що колишній президент примушував її до сексуальних дій у 1983–1985 роках.

Член Комітету з нагляду Палати представників поставив під сумнів повноту публікації та дотримання закону про оприлюднення матеріалів у справі Епштейна. У Міністерстві юстиції заперечили видалення документів, зазначивши, що відсутні файли є дублями, конфіденційними або стосуються чинних розслідувань.

Матеріали справи містять понад 3 мільйони сторінок, включно з сотнями службових записок ФБР про свідчення, відомих як "302", які важливі для розуміння багаторічного розслідування проти Епштейна та його співучасниці.

Епштейна вперше заарештували у 2008 році, а у 2019-му йому висунули нові обвинувачення у торгівлі людьми. 10 серпня 2019 року його знайшли мертвим у камері нью-йоркської в’язниці — слідство встановило, що це було самогубство. У 2023–2024 роках Міністерство юстиції США оприлюднило нові масиви документів у його справі, що спричинило широкий резонанс і нові запитання щодо зв’язків фінансиста з відомими особами.