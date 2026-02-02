Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA

Старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Алєксандр Коляндр, який спеціалізується на російській економіці та політиці, вважає: придушення протестів в Ірані стало для кремля черговим яскравим прикладом виживання авторитарного режиму під тиском санкцій та економічної кризи. москва уважно вивчає іранський досвід, роблячи висновки про критичну важливість контролю над інфляцією, стабільність банківської системи та готовність до жорстких репресій. Хоча російська економіка виглядає міцнішою за іранську, тривале життя під санкціями створює для неї навіть більші ризики через вищі очікування населення щодо рівня життя. Події у Тегерані лише зміцнюють переконання кремля, що будь-який протест треба придушувати в зародку – швидко, безжально і без вагань.

Втративши союзників у Сирії та Венесуелі, москва з полегшенням вітатиме криваве придушення протестів в Ірані.

Збереження корумпованого, санкціонованого, репресивного режиму в Тегерані є надзвичайно важливим результатом для москви. Вона спостерігатиме за цим із величезним власним інтересом і робитиме висновки з принаймні першого кривавого успіху іранської теократії у витісненні протестувальників з вулиць.

Отже, які уроки кремль міг винести з найбільших протестів в Ірані з часів революції 1979 року?

Урок перший: інфляція понад усе

З точки зору підтримання стабільності, контролювати інфляцію важливіше, ніж сприяти економічному зростанню.

Інфляція в Ірані протягом десятиліть залишається високою і рідко опускається нижче 10% на рік з часу революції. З початку пандемії вона становить двозначні цифри, досягнувши піку 46% три роки тому, а потім знизившись до 33% за рік, за даними Світового банку.

Водночас економіка зростала в середньому на 4,5% упродовж кількох років. За оцінками Світового банку, падіння цін на нафту та війна з Ізраїлем призведуть до зростання інфляції до 44% у поточному фінансовому році на тлі економічного спаду. Саме останній раунд підвищення цін спровокував протести.

У цьому плані росія має відносно мало підстав для занепокоєння. Завдяки жорстким заходам Центрального банку інфляція знижується і становить приблизно одну десяту від рівня в Ірані. Хоча зростання цін на продукти харчування та товари першої необхідності перевищує загальний показник, за нинішніх умов в росії неможливо уявити собі стрибок цін, подібний до іранського.

кремль готовий пожертвувати економічним зростанням заради стабільності цін. Економічне уповільнення, особливо в цивільному секторі, є прямим наслідком такого вибору. Зіткнувшись зі спадом через війну та падіння цін на нафту, Іран не може стимулювати зростання шляхом пом'якшення монетарної політики, коли інфляція перебуває на поточному рівні.

Центральний банк росії, який роками боровся з підвищенням цін за допомогою жорсткої монетарної політики, тепер може знизити (дуже високі) процентні ставки, щоб допомогти економіці м'яко приземлитися, а не зазнати краху.

Події в Ірані лише посилять табір у москві, який підтримує стабільність цін у своїй тривалій боротьбі проти тих, хто прагне зростання за будь-яку ціну.

Урок другий: контролюйте державні витрати

За західними стандартами, жодна із цих країн не має великого бюджетного дефіциту або державного боргу. У 2023–2024 роках (бухгалтерський облік у Тегерані ведеться за іншим календарним роком) дефіцит Ірану становив 2,5% ВВП. Уряд сподівався його зменшити, але війна та падіння цін на нафту завадили цьому, і в 2024–2025 роках дефіцит, за прогнозами, збільшиться до 3,3%. Світовий банк очікує, що у поточному році він перевищить 4%. Щоб покрити цей розрив, уряд подвоїв свої плани запозичень на внутрішньому ринку та збільшив використання коштів із Національного фонду розвитку.

росія стикається з майже ідентичною ситуацією. У 2025 році росія зафіксувала дефіцит бюджету в розмірі 2,6% ВВП, у п'ять разів вище запланованого. На 2026 рік москва затвердила бюджет із дефіцитом 1,6%, але приватні розмови всередині уряду ставлять під сумнів можливість його досягнення через поєднання війни в Україні, низьких цін на нафту та повільного зростання. Ліквідна частина Національного фонду національного добробуту росії, який покриває дефіцит із початку війни, з 2022 року скоротилася вдвічі.

На перший погляд, і Іран, і росія мають прийнятний дефіцит бюджету. Наприклад, дефіцит бюджету Великої Британії та Франції становить 5,2% ВВП. Проте санкції змушують москву і Тегеран покладатися виключно на внутрішні банки для отримання позик, щоб покрити різницю. Це підвищує вартість обслуговування кредитів, а високі процентні ставки ще більше сприяють зростанню вартості внутрішніх позик, що призводить до спіралі боргів. Ба більше, застава державних облігацій Центральному банку для отримання ліквідності фактично сприяє інфляції, оскільки борг збільшується.

Таке фактичне фінансування боргу за допомогою Центрального банку є наслідком закритості фінансових систем обох країн. Як і іранський уряд, росія не може скоротити видатки. Поточний рівень видатків необхідний для фінансування війни та підтримання соціальної стабільності. Іранські протести можуть посилити позиції тих, хто прагне скоротити видатки. Але в росії, як і в Ірані, будь-яке рішення про скорочення військових і соціальних видатків має прийматися на найвищому рівні.

Урок третій: зміцнення банківської системи

Однією з причин протестів в Ірані став крах найбільшого приватного банку країни Ayandeh. Протягом багатьох років він пропонував надзвичайно високі депозитні ставки, одночасно надаючи кредити афілійованим компаніям.

Власник банку мав міцні зв'язки з керівництвом країни, придбав нерухомість у Лондоні та Європі на суму близько 475 млн доларів і використовував кредити свого банку для фінансування будівництва найбільшого торгового центру на Близькому Сході. За повідомленнями, державна допомога банку стала останньою краплею для іранців, які побачили в цьому доказ системної корупції й усвідомили ризики для своїх заощаджень в інших банках.

За останнє десятиліття в росії відбулося кілька гучних банкрутств банків (наприклад, "Угра", "Откритіє", "Пробізнесбанк"), але ефективні заходи Центрального банку з очищення банківської системи поліпшили ситуацію.

Коли 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, внутрішня банківська система здебільшого відновилася. Хоча висока інфляція та економічний спад призвели до зростання обсягу безнадійних боргів серед корпоративних та роздрібних позичальників, як писав автор цієї статті наприкінці минулого року, ознак наближення банківської кризи в росії немає.

Рівень проблемних боргів у країні набагато нижчий, ніж в Ірані. Навіть пільгові позики оборонних компаній підкріплені державними гарантіями за ринковими ставками, які частково компенсуються з бюджету.

Урок четвертий: інтернет можна вимкнути

росія, здається, засвоїла цей урок ще до подій в Ірані. кремль почав обмежувати доступ до деяких онлайн-сервісів ще до вторгнення в Україну. З 2022 року ці зусилля значно посилилися. (The Bell писав про зростання масштабів вимкнень доступу до інтернету в росії тут).

Ці дві країни вже мають багато спільного в плані цифрового придушення – майже повний державний контроль над ЗМІ, різноманітні засоби фільтрування контенту та криміналізація дописів у соціальних мережах.

Порівняно з тим, що здається грубим і тотальним характером інтернет-репресій в Ірані, росія застосовує більш витончений підхід. Заборона доступу до сайтів є вибірковою. Коли іноземна служба має бути заблокована, зазвичай заздалегідь просувається внутрішня альтернатива.

VPN заборонені лише номінально, з акцентом на пропаганді та контролі над наративом, а не на вимкненні усього інтернету.

Проте, як показав Іран, якщо режим побоюється існування загрози, технічно і політично можливо натиснути на вимикач. російська влада більш готова до такого кроку, ніж на початку війни в Україні. У 2024–2025 роках кремль пішов на те, щоб обмежити WhatsApp і YouTube, два сервіси, які раніше вважалися забороненими через ризик викликати масове невдоволення громадськості.

Урок п'ятий: санкції працюють

Чиновники як в Ірані, так і в росії пропагують риторичний парадокс щодо санкцій: звинувачуючи їх у багатьох внутрішніх економічних проблемах, вони водночас висміюють ці заходи як слабкі, контрпродуктивні та такі, що не підривають основи державної стабільності. Іран провів під суворими обмеженнями у чотири рази більше часу, ніж росія. Однією з ключових відмінностей є те, що заходи проти Ірану базуються на резолюціях ООН і тому є ефективними на глобальному рівні. Санкції проти росії є фрагментарними, застосовуються лише Заходом і є менш жорсткими.

Обидві країни були від'єднані від платіжної мережі SWIFT і західних фінансових систем, хоча виключення росії не є таким повним. Обидві країни посилили свою залежність від Китаю в торгівлі, хоча, знову ж таки, росія має фінансові канали з іншими країнами, зокрема тими, що перебувають поза орбітою Заходу, як-от решта держав БРІКС. І обидві країни мають труднощі з імпортом технологій – хоча, знову ж таки, росія, здається, справляється із цим краще завдяки більш розвиненій внутрішній економіці та тому, що багато держав, зокрема ті, що межують із нею на Кавказі та в Центральній Азії, не ввели санкції.

Може здатися, що все це ставить росію в кращу позицію. Але ці економічні переваги – більш розвинена економіка, кращі технології та вищий рівень життя, насправді створюють більші ризики. Довготривале життя в умовах санкцій без серйозного зниження добробуту, безпеки та терпимості до болю російського населення буде набагато складнішим. Події в Ірані, теоретично, повинні змусити російських лідерів засумніватися у своїй здатності нескінченно витримувати санкції без збільшення ризиків для системи в цілому.

Урок шостий: спочатку придушуй, потім думай

Криваве і, здавалося б, успішне придушення протестів в Ірані має підкріпити усталений підхід кремля – якщо незгоду не можна купити, її потрібно придушити, і чим раніше, тим краще. Це означає, що правоохоронні органи мають бути готові вбивати і калічити, а опозиції не можна дозволяти збиратися й організовуватися (особливо всередині країни).

Також існує розуміння, що Захід переважно обмежиться суворими словами. Цей урок виходить за межі економіки. Ймовірно, кремль засвоїв його, вивчаючи київську революцію Майдану 2013–2014 років та мітинги на підтримку Алєксєя Навального, які колись вивели на вулиці москви та по всій країні десятки тисяч людей.

Придушення протестів в Ірані може здаватися далеким від економічної реальності росії, але кремль, безсумнівно, уважно стежив за подіями. москва, вірогідно, ще більше переконалася в мудрості своєї стратегії, особливо в боротьбі з інфляцією та очищенні банківського сектору.

Це також дає новий аргумент для скорочення державних витрат і роботи над послабленням принаймні деяких західних санкцій. Поза економікою це також може сприяти подальшому закручуванню гайок як в інтернеті, так і в реальному світі.

Джерело: CEPA