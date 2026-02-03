Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер

У четвертій частині свого лікнепу про складність повітряної війни авіаційний аналітик Том Купер переходить до пояснення російських операцій з придушення/знищення української ППО, а також того, як росіяни адаптували ці операції з початку війни. Результатом стало те, що українці майже перестали збивати російські винищувачі в українському небі.

Повертаючись до цієї теми… для вашої зручності: ми розпочали цю серію статей з частини 1, продовжили частиною 2 і частиною 3, а потім настала певна перерва. Озираючись назад, це дало мені більше часу подумати над тим, як продовжувати, що було навіть на краще: інакше я, ймовірно, пропустив би кілька важливих деталей і висновків.

Дійсно, обговорюючи "Повітряну битву за Ізюм-Барвінкове-Лиман-Слов'янськ" у березні-травні 2022 року, у частині 3 цієї серії, я згадав про кілька питань.

По-перше, ця стаття: "Повітряна війна. Як це працює" – стосується не лише ППО, а й того, "як воно працює" в контексті повітряної війни над Україною протягом останніх 3,5 років. Ба більше, російські операції під час цієї битви не лише включали засоби протидії ППО через операції придушення та знищення української ППО, а й визначили спосіб ведення цієї повітряної війни з того часу.

Як завжди, я почну з початку…

Однією з особливих іроній сучасної повітряної війни є враження, що "інтегрована система протиповітряної оборони" є "за своєю природою оборонною", тобто має "виключно оборонне призначення", тож залишає ініціативу за ворогом, а повітряні сили є гілкою збройних сил, яка широко сприймається (принаймні тут, на "Заході") як "за своєю природою наступальна". Це призводить до ще однієї іронії: багато спостерігачів роблять висновок, що ІСПО є "ядром" повітряної війни, але "непридатним для наступальних операцій".

Вибачте, але це не може бути більш помилковим.

Насправді: саме та сама ІСПО, яка використовується для цілей протиповітряної оборони, може використовуватися, і регулярно використовується, також для наступальних цілей.

Так само помилковими є регулярно оприлюднювані західні "звіти" або "оцінки", що ВКС "не здатні проводити складні операції". Неможливо переоцінити, наскільки це неправда. Настільки, що якщо ви натрапите на будь-який звіт, що пояснює подібні речі, сміливо викидайте його. Негайно. Автор просто не виконав свою домашню роботу.

Я писав про це десятки разів, але не маю нічого проти того, щоб повторити: на відміну від "західних" (тобто американських) повітряних сил, ВКС не є силою, яка була створена, оснащена та навчена для проведення "операцій з метою встановлення повітряної переваги над усією повітряною територією противника". Це не сила, створена для проведення "автономних" операцій: типу "виграти війну, вигравши повітряну війну". ВКС створені, оснащені та навчені для підтримки сухопутних і морських сил. Крапка.

Тим не менш, не можна ігнорувати всю російську (і фанатську) рекламу в стилі "супер-турбо-чудо-зброя-винищувачі-бомбардувальники Сухого можуть все": коли ними керують ВКС, вони ніколи не призначені для цього. Ба більше, їхні екіпажі не навчені цьому. Причина в тому, що з точки зору "тупоголових командирів" у москві (російського Генерального штабу), абсолютно безглуздо витрачати величезні обсяги ресурсів, озброєння, часу, палива та підготовки для встановлення та підтримання "повітряної переваги над глибиною повітряного простору противника". Навіщо це робити? Що "росія" виграє від того, що її Су-35С, скажімо, "цілодобово патрулюють повітряний простір над Києвом" і при цьому ніхто їм не заважає?

Хоча це може бути корисним для пропагандистських цілей, з військової точки зору це абсолютно марна трата величезних ресурсів. Тому російські військові стратеги хочуть мати лише "перевагу на полі бою". Це означає: повітряні сили, які можуть безперешкодно підтримувати сухопутні (або морські) війська. Отже, якщо потрібно, уявіть собі ВКС як свого роду пожежну бригаду з розширеним радіусом дії та швидким реагуванням, але без "автономної повітряної сили".

Щоб було зрозуміло: у цьому відношенні ВКС не єдині, хто дотримується такої доктрини.

Мачо Гранде

Не дивно, що коли ПС ЗСУ створили цю "локальну/зональну ІСПО" на південь від Ізюма наприкінці березня 2022 року (як описано у "Війні в Україні", том 7, а потім наприкінці частини 3), ВКС відреагували жорстоко. Вони мусили це зробити, інакше не могли б виконувати свою основну функцію, яка за своєю природою є наступальною і називається "наземна атака" (тобто підтримка наземних сил).

І ВКС зробили це за підтримки власної ІСПО: спираючись на радіолокаційну картину, підготовлену тими самими літаками AWACS, наземними радарами, розвідкою та системами ESM, які вони використовують для операцій з протиповітряної оборони. Фактично, замість того, щоб вести вогонь із ЗРК, вони використовували цю інформацію для керівництва наступальними операціями своїх винищувачів-бомбардувальників (або "багатоцільових літаків").

Далі наведено "покроковий розбір" однієї з типових операцій придушення/знищення ППО, проведених ВКС у 2022 році.

1. Спочатку вони відправлять пару високолітаючих Су-35С, оснащених засобами електронної протидії і протирадарними ракетами Х-31.

Типова конфігурація озброєння Су-35С ВКС станом на 2022–2023 роки: включає ракети "повітря-повітря" Р-77-1 і Р-74, а також щонайменше одну (часто дві) протирадарні ракети Х-31.

У (приблизному) напрямку очікуваних позицій українських систем протиповітряної оборони (особливо ЗРК – зенітно-ракетних комплексів, таких як Бук М1):

Завданням цих Су-35С було змусити українців увімкнути свої радари (щоби спробувати вступити в бій), аби можна було відстежувати їхні випромінювання та точно визначити їхнє місцезнаходження. Якщо щось подібне сталося, то

2. росіяни також мали пару (або трійку) Су-34 "поблизу", один з яких був оснащений великим контейнером для радіоелектронного придушення SAP-14, а інший – додатковими Х-31 (наскільки мені відомо, Су-34 не можуть одночасно нести SAP-14 і застосовувати Х-31):

3. Якщо або коли українці увімкнуть свої радари – чи то спостережні, чи то радіолокаційні системи управління вогнем своїх ЗРК – Су-34 із SAP-14 на борту відреагують застосуванням засобів радіоелектронного придушення (тобто електронних засобів протидії), а Су-35 випустять свої Х-31:

4. Одночасно випромінювання українського радара ЗРК було б виявлено та відстежено літаком Іл-22М (або Іл-20ПП), який потім намагався б встановити точне місцезнаходження українського радара та/або позиції ЗРК:

5. Щойно Іл-22М (або Іл-20ПП) визначив би місцезнаходження українських радарів, він передавав би географічні координати літаку А-50 AWACS, який керував усією операцією:

6. A-50 потім передавав би ці географічні координати ескадрильї низьколітаючих Су-34, зазвичай озброєних бомбами FAB-500M-62 або подібними, для нанесення удару по українському радару та/або позиції ЗРК:

Незважаючи на електронні контрзаходи та все більш масштабні операції придушення/знищення ППО з боку ВКС, зональна/локальна ППО ПС ЗСУ в районі Ізюм-Барвінкове-Лиман-Слов'янськ у березні-травні 2022 року працювала дуже ефективно: вона створила стільки проблем для ВКС, що російські пілоти, які вижили, досі яскраво її пам'ятають – часто в термінах і манері, порівнянних із персонажем Тедом Страйкером, який згадує свою місію Мачо Гранде у фільмі "Літак!".

Повернімося до початку

Прочитавши все вищесказане, можна сказати: "Фу, складніше вже не буває", але саме так ВКС здійснювали операції придушення/знищення ППО станом на 2022 рік…

і, відверто кажучи, це також суть того, як це роблять будь-які інші військово-повітряні сили. Різниця лише в засобах.

Найголовніше: це не означає, що росіяни нічого не навчилися з Ізюмсько-Барвінківсько-Лимансько-Слов'янської справи. Навпаки, вони сіли, вивчили цей досвід і почали розробляти відповідні рішення. У результаті російський досвід цієї битви став чимось на зразок "школи ВКС із придушення/знищення ППО": способу, яким ВКС навчилися робити це краще. Не дивно, що навіть якщо через три роки основні принципи операцій придушення/знищення ППО залишаються тими самими, тобто хоча ВКС і досі проводить операції придушення/знищення ППО у такий спосіб, росіяни винесли багато уроків і розробили низку рішень. Грубо кажучи, прогрес ВКС у цьому плані розвивався приблизно так:

а) Засоби створення електронних перешкод, встановлені на винищувачах-бомбардувальниках типу Су-34 і Су-35С – чи то SAP-14 "Тарантул" (великий контейнер, встановлений на центральній лінії Су-34), чи то SAP-518 (зазвичай встановлений на кінцівках крил обох типів) – довели свою "ефективність". Це призвело до втрати ВКС численних Су-34 і Су-35 – не лише у 2022 році, але й аж до 2023-го.

Су-35С, збитий над районом Токмак під час однієї з операцій придушення/знищення ППО у вересні 2023 року.

Урок: ВКС припинили відправляти винищувачі-бомбардувальники в райони, захищені конкретними ЗРК, що експлуатуються Україною.

б) Натомість, як і раніше, ВКС почали використовувати дрони як "приманки". Спочатку маса дронів, про які йдеться, складалася з різних варіантів дронів сімейства "Орлан", оснащених відповідним обладнанням.

в) Замість того, щоб застосовувати Су-34, озброєні бомбами вільного падіння, для нанесення прямих ударів з низької висоти по виявлених (або підозрюваних) позиціях українських радарів і ЗРК, вони почали застосовувати Су-34, озброєні керованою зброєю, такою як Х-29Т (варіант з електрооптичним наведенням): це дозволило винищувачам-бомбардувальникам принаймні уникнути вогню з українських переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) та зенітних гармат.

Су-34, озброєний ракетами Х-29, у грудні 2023 року. Звичайно, ракети Х-29 використовувалися і раніше, а також для атак на інші цілі в Україні, а не "лише" для цілей придушення/знищення ППО. Але, оскільки їхні запаси поступово зменшувалися – точно так само, як і всі запаси інших керованих боєприпасів повітряного базування в росії – був період, коли вони відігравали важливу роль в операціях ВКС із придушення/знищення ППО. Принаймні, щоб заповнити прогалину, поки росіяни не розробили інші рішення…

г) Після втрати двох літаків А-50 і майже втрати одного літака Іл-22 на початку 2024 року ВКС пішли за прикладом російських сухопутних військ і почали використовувати комбінації з 3–4 безпілотників: один безпілотник як приманка; один або два замість літаків Іл-22/Іл-20 (для виявлення, відстеження та точного визначення позицій ворожих радарів/ЗРК) і один як ретранслятор: для передачі зібраних даних на наземну станцію. Ба більше, замість "складної" комбінації літаків А-50 та Іл-22/20, ВКС почали використовувати наземні станції управління для командування та координації своїх операцій з придушення/знищення ППО. Це давало перевагу у вигляді кращого командування та зв'язку.

д) До березня 2024 року для атак на українські ЗРК, після їх виявлення (зазвичай за допомогою дронів), росіяни почали використовувати тактичні балістичні ракети. Спочатку це були ракети "Іскандер", а потім також північнокорейські ракети "Хвасон-11".

Удар ракетою "Іскандер" по колоні вогневої одиниці української системи MIM-104, 9 березня 2024 року.

Отже: "Іскандери" можна встановити і запустити за лічені хвилини; "Іскандери" можуть досягти своїх цілей за лічені хвилини; вони (відносно) точні; і їхні боєголовки особливо смертоносні, це стало кращим способом "придушення/знищення ППО по-російськи". Це виявилося досить ефективним і змусило ПС ЗСУ обмежити операції своїх підрозділів С-300 і MIM-104 "поблизу" лінії фронту: фактично, вони відвели більшу частину цих підрозділів на відстань приблизно 50–100 кілометрів за лінію фронту.

e) Але "Іскандери" дорогі у виробництві. Їхні системи наведення залежать від імпорту західних високих технологій і тому вони доступні у (відносно) невеликих кількостях. Тому їх переважно використовують для ударів по цілях стратегічного значення (операції придушення/знищення ППО мають тактичне, максимум оперативне значення). Натомість ВКС почали використовувати планерні бомби УМПК для ударів по українських радарах і системах ППО.

Вигляд спереду літака Су-34, озброєного чотирма УМПК (по суті: універсальні бомби ФАБ-500М-62, модифіковані шляхом додавання комплекту з крилами та простою "системою наведення", що підтримується GPS/GLONASS) – як це було в березні 2024 року.

Хоча дальність сучасних УМПК була обмежена приблизно 70 км, а їхня точність все ще була недостатньою, їхнє використання для цілей придушення/знищення ППО було полегшено "ефектом "Іскандера": загроза застосування тактичних балістичних ракет для ударів по українських передових радарах і ЗРК змусила ПС ЗСУ відвести свої системи дальньої дії від лінії фронту. Це означає, що навіть якщо їхні УМПК не могли досягти С-300 і MIM-104, розгорнутих за 50–100 км від лінії фронту, вони все одно могли досягти інших українських ЗРК – насамперед "Буки", не кажучи вже про "Оса-АКМ" тощо – розгорнутих набагато ближче до лінії фронту.

Ба більше: їхні Су-34 стали здатні безпечно застосовувати УМПК у будь-якій точці вздовж лінії фронту. Вони могли робити це з-поза зони дії всіх далекобійних ЗРК, що перебувають на озброєнні України. Отже, Су-34 стали здатні придушувати середньо- та малої дії українські ЗРК вздовж лінії фронту, а також вони та інші винищувачі, що перебувають на озброєнні ВКС, стали здатні також здійснювати прямі удари по вибраних точках вздовж лінії фронту.

З російської точки зору, з точки зору "тупоголових командирів" у москві – цього було "цілком достатньо". Тож ВКС знову стали здатними виконувати свою роботу: підтримувати наземні сили. Саме так, як і повинно було бути. Для росіян це все, що має значення. Крапка.

є) Нарешті, оскільки ця "гра придушення/знищення ППО" ніколи не припиняє розвиватися, ніколи не припиняє еволюціонувати, хоча б тому, що ПС ЗСУ продовжували намагатися, оскільки вони все ще (іноді) намагаються влаштовувати засідки на формування ВКС все новими способами (останнім часом вони намагаються це робити за допомогою комбінацій MIM-104 і F-16AM, озброєних AIM-120C), росіяни продовжували адаптувати свою тактику.

Типова конфігурація озброєння Су-35С ВКС з початку 2023 року: "по дві штуки" (далекобійні ракети Р-37М, середньої дальності ракети Р-77-1 і ракети ближньої дії Р-74) плюс одна ракета Х-31.

Можна стверджувати, що Х-31 не лише залишаються такими ж обмеженими у своїй ефективності, як і у 2022–2023 роках. Проте їх розгортання все ще змушує українців регулярно вимикати свої радари, щоб уникнути ураження.

…та, що не влучила: уламки ракети Х-31, яка не влучила в ціль у районі Харкова в березні 2024 року.

Останнім часом, скажімо, з літа 2025 року, росіяни вдосконалили свою систему наведення та гнучкість свого обладнання до такого рівня, що почали використовувати "дрони" "Шахед"/"Герань" замість "Іскандерів" та/або УМПК. Дрони мають перевагу в тому, що вони значно дешевші, що робить такі операції більш доступними в довгостроковій перспективі.

Як альтернатива, особливо в ситуаціях, коли є достатньо часу – замість тактичних балістичних ракет або ударних дронів – ВКС сьогодні використовує турбореактивні планерні бомби УМПК, що запускаються з Су-34 для цілей придушення/знищення ППО. За повідомленнями, їхня дальність становить до 120 км.

У такому випадку стандартна ударна формація зазвичай складається з "тріо": один Су-35С (озброєний "двома + Х-31") супроводжує пару Су-34, озброєних чотирма УМПК кожен. Хоча здається, що вони "діють самостійно, повністю покладаючись на власні сили", кожна така формація підтримується всією міццю російської ІСПО: наземні станції управління збирають радіолокаційну картину з усіх доступних датчиків, включаючи безпілотники, і доповнюють її інформацією з систем електронної розвідки. Саме це забезпечує відмінну ситуаційну обізнаність командирам, які керують такими операціями, і є головною причиною того, що сьогодні ВКС майже не втрачають винищувачів-бомбардувальників над Україною.

Джерело