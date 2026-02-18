Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер

Том Купер вирішив відволіктися від критики Зеленського й Сирського, щоб звернути увагу на Африку та попередити про можливе розгортання нової кризи чи навіть конфлікту довкола Сомалі та Судану. За його словами, попри офіційне позиціонування єгипетського та турецького військових контингентів як миротворчих місій Африканського союзу в Сомалі, їхня справжня мета виходить далеко за межі цієї країни. Йдеться про формування широкого єгипетсько-турецько-саудівського альянсу, спрямованого проти того, що вони розглядають як "ізраїльсько-еміратсько-ефіопську вісь", яка загрожує їхнім інтересам у регіоні Африканського Рогу, Судану та Червоного моря.

Оскільки ця тема, здається, все ж привернула певну увагу, ось кілька додаткових деталей про поточне розгортання (читай: військове втручання) Єгипту (і Туреччини) в Сомалі.

Два з трьох літаків Air Tractor/IOMAX AT-802 ВПС Єгипту продемонстрували під час параду єгипетського контингенту, який вирушив до Сомалі минулого тижня. Це добре озброєна версія літака, який спершу був американським сільськогосподарським літаком. Його військова історія почалася приблизно у 2008 році, коли компанія IOMAX USA переобладнала близько десятка таких літаків для ВПС Об'єднаних Арабських Еміратів. Емірати експлуатували їх до 2015 року: далі частину передали новоствореним ВПС Ємену, частину – Королівським ВПС Йорданії, а решту – Єгипту. (Емірати замінили їх ще більш вдосконаленими літаками AT-802 Archangel). Вони відомі не лише своєю високою міцністю та простотою в обслуговуванні, а й тим, що можуть використовувати те саме озброєння, що й F-16C/D, включно з (розробленими у США) лазерними керованими бомбами та ракетами (більшість із них виробляють за ліцензією в Єгипті, ОАЕ, Пакистані...). Відрізняються вони лише гарматами.

Минулого тижня єгипетська армія та ВПС провели великий військовий парад, а потім широко висвітлили його в місцевих ЗМІ. Вони вишикували десятки IMV і MRAP, тисячі солдатів, три літаки IOMAX AT-802 COIN, три бойові гелікоптери Mi-35, різні безпілотники, і ось: це було "глибоко вражаюче видовище" – для тих, кого вражають такі видовища.

Показово: всі транспортні засоби єгипетської армії, підготовлені для розгортання в Сомалі, пофарбовані у білий колір (див. "Миротворці") і мають великі чорні позначки "AU", що означає "Африканський союз" (місія в Сомалі). Такі ж позначки мають транспортні засоби руандійської та угандійської армій, розгорнуті в цій країні.

Окремий інтерес викликали такі MRAP, як Denel/Land Systems OMC RG-33L. До речі, ця модель є "значно розширеною" версією RG-31 Nyala, яку активно використовували, наприклад, американські та союзні війська в Іраку. Трохи іронічно, що шасі RG-31 досі базується на шасі вантажівки (Mercedes) UNIMOG – так само, як і 50-річний, добре відомий Buffel, який, наприклад, активно використовували Південноафриканські збройні сили у 1980-х роках. Єгиптяни застосвують свої RG-33L вже понад десять років і використовували їх у боях проти ІДІЛ на Синаї.

Також цікаво, як єгипетські аналітики пояснюють ситуацію, зокрема необхідність відправки військ країни до Сомалі.

Згадавши (далі все, що подано в лапках, є цитатами з різних оцінок єгипетських аналітиків і коментаторів) "непідтверджені повідомлення" про те, що Мохаммед бін Заїд (президент ОАЕ) переніс інсульт, вони охоче вихваляються єгипетсько-турецько-саудівським альянсом, який є "ударом" по альянсу Ізраїль-ОАЕ-Ефіопія і по "Ізраїлю на африканському континенті". Тим більше, що "Абій Ахмед вирішив одягти імператорську мантію і погрожувати вторгненням до сусідніх країн, щоб дістатися до Червоного моря".

Отже, Єгипет відправляє 10 000 своїх військових до Сомалі "у рамках місії Африканського союзу в Сомалі (AUSSOM), щоб безпосередньо оточити ефіопський кордон і запобігти будь-яким експансіоністським амбіціям".

Проте (барабанний бій)… єгиптяни також підкреслюють, що "кілька днів тому" агентство Reuters опублікувало звіт, у якому розкривається існування секретного табору в регіоні Бені-Шангул в Ефіопії, приблизно за 100 км від Великої ефіопської дамби Відродження на річці Ніл (будівництво якої є колючкою в боці Єгипту, як дехто вважає, вже близько 60 років). Це правда: Reuters так і зробило. Відповідно, цей табір "може розмістити до 10 000 бійців Сил швидкого реагування, які воюють проти Суданської національної армії і чинять численні воєнні злочини проти суданського народу. Ці бійці проходять підготовку безпосередньо на території Ефіопії і фінансуються ОАЕ".

З точки зору Єгипту, "це означає, що Ефіопія разом з ОАЕ бере участь у тому, що відбувається в Судані", а саме: "координує свої дії безпосередньо з Ізраїлем, щоб загрожувати національній безпеці Єгипту на півдні (що є метою Ефіопії), захопити багатства Судану (що є метою ОАЕ), створити хаос у районі Африканського Рогу та контролювати входи до Червоного моря (що є метою Ізраїлю та ОАЕ)".

Ще одна цікава деталь, про яку згадав один з єгипетських аналітиків, – це розмір TURKOSOM: турецького військового контингенту, розгорнутого в Сомалі.

Відповідно, наразі він "включає сучасні безпілотники Bayraktar TB.2 і Akinci" і "підготував понад 16 000 сомалійських солдатів". Дійсно, один з єгиптян пише, що "протягом тижнів ці самі турецькі безпілотники завдавали ударів по опорних пунктах і таборах Сил швидкого реагування в Судані за безпосередньої підтримки та участі Єгипту і Суданської національної армії…".

Для ясності: дійсно, альянс Єгипет-Туреччина-Саудівська Аравія у такий спосіб "безпосередньо бореться з планами ізраїльської осі зла".

Якщо це правда, то це публічне підтвердження того, що, незважаючи на білий колір і маркування AU, єгипетські та турецькі контингенти в Сомалі насправді слугують меті протидії загрозам з боку Ізраїлю та ОАЕ. Плюс загрози вторгнення в Еритрею, озвучені прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом. Найголовніше: принаймні турки вже беруть участь у бойових діях. Але не в Сомалі, а в Судані.

І це свого роду "повторення" ситуації, що склалася в Лівії у 2017–2021 роках: тоді Туреччина, підтримувана Катаром, воювала від імені міжнародно визнаного уряду в Тріполі проти союзу Єгипту, Еміратів, росії та Ізраїлю, що підтримував "маршала" Хафтара…

Два з трьох бойових гелікоптерів Мі-35 ВПС Єгипту, представлені під час огляду військ і техніки, які незабаром відправлять до Сомалі. Показово: спочатку їх придбали ОАЕ для навчання лівійських екіпажів (принаймні тих, хто лояльний до "маршала" Хафтара) в Єгипті…

Тим часом на дипломатичній арені…

Кілька днів тому міністр закордонних справ Саудівської Аравії відвідав Аддіс-Абебу (Ефіопія), щоб провести серйозну розмову з Абі Ахмадом. Як повідомляється, він чітко дав зрозуміти, що Саудівська Аравія глибоко стурбована підтримкою Сил швидкого реагування (RSF) у Судані.

Водночас президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі відвідав ОАЕ. Як повідомляється, він "намагався повернути здоровий глузд і зупинити ворожі дії, що вживаються двома країнами, перш ніж весь регіон вибухне і вийде з-під контролю…".

"А Пакистан?" – запитав один з єгипетських коментаторів…

"Пакистан надіслав партію зброї Суданській національній армії і нещодавно уклав спільний військово-оборонний союз із Саудівською Аравією… Це перетворило арабо-ісламський союз на військову силу з ядерним прикриттям, щоб він міг слугувати збалансованим чинником стримування, якщо Ізраїль вирішить гратися з вогнем…".

Інакше кажучи: незалежно від того, як пофарбовані транспортні засоби єгипетської армії, розгорнуті в Сомалі, їхні основні завдання насправді знаходяться за межами цієї країни – і так, це дуже серйозна справа.

